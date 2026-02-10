RRB JE City Intimation Slip 2026: रेलवे जूनियर इंजीनियर परीक्षा की सिटी स्लिप आज होगी जारी, कैसे करें डाउनलोड?

RRB JE City Intimation Slip 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा की सिटी स्लिप को आज जारी किया जा सकता है. आरआरबी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सिटी स्लिप जारी कर सकता है. आइए जेई परीक्षा सिटी स्लिप को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
RRB JE City Intimation Slip 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से कुल 2585 पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती की जाएगी. इसके लिए आरआरबी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को अगली प्रक्रिया अपनाने का मौका दिया जाएगा. चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा देना और उसमें पास होना जरूरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड JE CEN 05/2025 CBT-I परीक्षा की तारीख नजदीक है. उम्मीद की जा रही है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरबी जूनियर इंजीनियर सिटी स्लिप 2026 को जारी कर देगा. आइए जानते हैं कैसे और कहां से सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं?
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप 2026 को जारी किया जाएगा. इसे https://www.rrbcdg.gov.in/ पर जारी किया जा सकता है. रेलवे जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जेई सिटी स्लिप से एग्जाम सेंटर और शहर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं.
सिटी स्लिप के जारी होने के बाद उम्मीदवार इस ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं. रेलवे द्वारा एग्जाम सिटी स्लिप का डायरेक्ट लिंक रजिस्टर्ड मेल आईडी और फोन नंबर पर भेजा जाएगा. जहां से सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड कर सकेंगे.
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आयोजन 19, 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 को किया जाएगा. ये परीक्षा जूनियर इंजीनियर के अलावा DMS और CMA के 2500+ पदों पर आयोजित की जाएगी जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी. परीक्षा से लगभग 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जा सकता है. उम्मीद है कि
आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 15 या 16 फरवरी को जारी किया जा सकता है. अधिक जानकारी या लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
