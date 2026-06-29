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RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 OUT: भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 Released: आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के जरिए तुरंत एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:30 PM IST
RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 OUT: भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Image Credit: RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 OUTSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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