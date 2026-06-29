/RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 OUT: भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) द्वारा जूनियर इंजीनियर (JE) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई 2026 को होगा जिसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के जरिए तुरंत एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है जिसे देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल का का इस्तेमाल करना होगा.