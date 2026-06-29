/RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 OUT: भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 Released: आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के जरिए तुरंत एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
RRB JE CBT 2 Admit Card 2026 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) द्वारा जूनियर इंजीनियर (JE) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई 2026 को होगा जिसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के जरिए तुरंत एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है जिसे देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल का का इस्तेमाल करना होगा.
बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए आधिकारिक तौर पर भी सलाह दी गई है कि समय रहते परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें. परीक्षा के दिन साथ में एग्जाम हॉल टिकट का प्रिंट आउट ले जाना जरूरी होगा.
आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई 2026 को तीन शिफ्टों में किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:45 बजे से 2:15 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक रहेगी.
विज्ञापन संख्या CEN 05/2025 के तहत जूनियर इंजीनियर, केमिकल सुपरवाइजर, डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट और मेटालर्जिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए जेई सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने जाएंगे.
RRB JE CBT 2 Admit Card DIRECT LINK
सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल रीजनल वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर Junior Engineer CBT 2 का एडमिट कार्ड लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
कैप्चा कोड भी दर्ज करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
इसके बाद स्क्रीन एडमिट कार्ड शो हो जाएगा यहां से इसे डाउनलोड कर लें.
आप चाहें तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.