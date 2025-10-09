RRB NTPC CBT-2 Admit Card: 13 अक्टूबर को होगी 8113 भर्ती के लिए परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी; जानें डाउनलोड प्रोसेस

RRB NTPC CBT-2 Admit Card Download Process: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) सीबीटी-2 परीक्षा का हॉल टिकट जारी कर दिया है. आइए फटाफट से एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस जान लेते हैं.
RRB NTPC CBT-2 Admit Card Download Process: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) सीबीटी-2 परीक्षा को 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. ये परीक्षा 8113 भर्ती पद के लिए आयोजित की जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वो आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा में बैठ सकते हैं. इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जा चुका है. आप सरल स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और कहां से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. इससे पहले सिटी स्लीप को भी जारी किया जा चुका है.
कैसे डाउनलोड करें सिटी स्लीप?
RRB NTPC CBT-2 एडमिट कार्ड कैसे होगा डाउनलोड?
क्या होगा एग्जाम पैटर्न?
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति जैसे विषय पर 120 सवाल पूछे जाएंगे. 90 मिनट की अवधि के साथ होने वाले एग्जाम में गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी है. पास होने वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. कुल 8113 रिक्तियों की भर्ती के लिए परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है.
