Advertisement
trendingNow12953685
Hindi Newsनौकरी

RRB NTPC CBT-2 Admit Card: 13 अक्टूबर को होगी 8113 भर्ती के लिए परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी; जानें डाउनलोड प्रोसेस

RRB NTPC CBT-2 Admit Card Download Process: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) सीबीटी-2 परीक्षा का हॉल टिकट जारी कर दिया है. आइए फटाफट से एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC CBT-2 Admit Card: 13 अक्टूबर को होगी 8113 भर्ती के लिए परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी; जानें डाउनलोड प्रोसेस

RRB NTPC CBT-2 Admit Card Download Process: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) सीबीटी-2 परीक्षा को 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. ये परीक्षा 8113 भर्ती पद के लिए आयोजित की जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वो आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा में बैठ सकते हैं. इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जा चुका है. आप सरल स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और कहां से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. इससे पहले सिटी स्लीप को भी जारी किया जा चुका है.

कैसे डाउनलोड करें सिटी स्लीप?

  1. सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट- rrbcdg.gov.in पर जाएं.
  2. चाहें तो भारतीय रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट- indianrailways.gov.in पर जा सकते है.
  3. यहां होमपेज पर ‘RRB NTPC CBT 2 Graduate Level Exam 2025’ का स्लिप लिंक मिलेगा.
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज ओपन होगा और फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर सिटी स्लिप शो हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

RRB NTPC CBT-2 एडमिट कार्ड कैसे होगा डाउनलोड?

Add Zee News as a Preferred Source
  1. सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट- rrbcdg.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘RRB NTPC CBT-2 Admit Card 2025’ शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करते ही लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन हो जाएगा.
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि एंटर करें.
  5. अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या होगा एग्जाम पैटर्न?

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति जैसे विषय पर 120 सवाल पूछे जाएंगे. 90 मिनट की अवधि के साथ होने वाले एग्जाम में गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी है. पास होने वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. कुल 8113 रिक्तियों की भर्ती के लिए परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC CBT-2 Admit Card

Trending news

गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
village
गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
jammu kashmir news
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
Bihar Election 2025
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
mumbai
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला