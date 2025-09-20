RRB NTPC CBT 2 Exam Date 2025: एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा की तारीख का ऐलान, एडमिट कार्ड जारी से लेकर जानें अन्य डिटेल्स

RRB NTPC CBT 2 Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के एग्जाम की टेंटेटिव तारीख का ऐलान कर दिया है. NTPC के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT 2) की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. CBT 2 एग्जाम की तारीख के साथ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परिणाम 2025 का ऐलान भी किया गया है. आइए जानते हैं कि दूसरे चरण की परीक्षा किस तारीख को आयोजित होगी? कब तक NTPC CBT 2 का एडमिट कार्ड मिलेगा? किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा?

क्या है RRB NTPC CBT 2 एग्जाम की डेट?

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा गैर-तकनीकी स्नातक पदों के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है. इसके दूसरे चरण के कैटेगरी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा की टेंटेटिव डेट अक्टूबर महीने का तीसरा हफ्ता बताया है. कहा जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा को 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. विभिन्न पदों पर कुल 8113 भर्ती के तहत परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है.

कब तक NTPC CBT 2 का एडमिट कार्ड मिलेगा?

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड किस तारीख को जारी किया जाएगा? इसका ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा. इसे प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके अलावा SMS और ईमेल के जरिए भी एडमिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं. ई कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड को आप एग्जाम डेट से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे.

CBT 2 के लिए किस आधार पर चुने गए उम्मीदवार?

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा रिजल्ट के आधार पर एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा. CBT 1 में प्रदर्शन और पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर दूसरे चरण के एग्जाम के लिए आपका नाम लिस्ट में शामिल हो सकता है.

CBT 2 परीक्षा के बाद क्या होगा?

CBT 2 परीक्षा के रिजल्ट के बाद पास हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद उन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. कुछ ऐसे पद भी हैं जिनकी भर्ती प्रोसेस में CBAT या CBTST के प्रदर्शन के साथ CBT 2 स्कोर भी देखते हैं. आप RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करने के बाद स्कोर और स्टेटस चेक कर सकते हैं.

