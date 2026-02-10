RRB NTPC CBTST 2026 का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

RRB NTPC CBTST Admit Card 2026 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यूजी (10+2) टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. हॉल टिकट को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
RRB NTPC CBTST Admit Card 2026 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. सीबीटी 2 चरण पास करने वाले उम्मीदवार NTPC CBTST के लिए योग्य हैं और वो क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट के जरिए एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. खासतौर पर टाइपिंग परीक्षा का आयोजन जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट समेत अलग-अलग अंतर-स्तरीय पदों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक चरण है. आइए आरआरबी एनटीपीसी स्नातक टाइपिंग परीक्षा एडमिट कार्ड 2026 को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी यूजी (10+2) टाइपिंग टेस्ट 2026 का आयोजन 13 फरवरी 2026 को किया जाएगा. इससे पहले आरआरबी ने टाइपिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जूनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए परीक्षा का रजिस्ट्रेशन किया था वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर व अन्य डिटेल्स को एंटर करके एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.
आरआरबी एनटीपीसी यूजी टाइपिंग परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आरआरबी जोन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. आरआरबी एनटीपीसी यूजी टाइपिंग टेस्ट 2026 का एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.
RRB NTPC CBTST Admit Card Direct Link
RRB NTPC Typing Test 2026: कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट?
परीक्षा के दिन बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होती है. इसलिए इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना न भूलें. टाइपिंग टेस्ट (सीबीटीएसटी) का आयोजन 13 फरवरी 2026 को होगा. हिंदी और अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग टेस्ट होगा. पास होने के लिए टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) और 25 शब्द प्रति मिनट (हिंदी) की होनी चाहिए. परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी या लेटेस्ट अपडेट के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं.
