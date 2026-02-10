Advertisement
trendingNow13104557
Hindi NewsनौकरीRRB NTPC CBTST 2026 का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

RRB NTPC CBTST 2026 का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

RRB NTPC CBTST Admit Card 2026 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यूजी (10+2) टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. हॉल टिकट को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

How to download RRB NTPC UG admit card
How to download RRB NTPC UG admit card

RRB NTPC CBTST Admit Card 2026 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. सीबीटी 2 चरण पास करने वाले उम्मीदवार NTPC CBTST के लिए योग्य हैं और वो क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट के जरिए एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. खासतौर पर टाइपिंग परीक्षा का आयोजन जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट समेत अलग-अलग अंतर-स्तरीय पदों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक चरण है. आइए आरआरबी एनटीपीसी स्नातक टाइपिंग परीक्षा एडमिट कार्ड 2026 को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

कब है आरआरबी एनटीपीसी CBTST परीक्षा?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी यूजी (10+2) टाइपिंग टेस्ट 2026 का आयोजन 13 फरवरी 2026 को किया जाएगा. इससे पहले आरआरबी ने टाइपिंग परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जूनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए परीक्षा का रजिस्ट्रेशन किया था वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर व अन्य डिटेल्स को एंटर करके एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

आरआरबी एनटीपीसी यूजी टाइपिंग परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आरआरबी जोन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. आरआरबी एनटीपीसी यूजी टाइपिंग टेस्ट 2026 का एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

RRB NTPC CBTST Admit Card Direct Link

RRB NTPC Typing Test 2026: कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट?

  1. सबसे पहले आरआरबी जोन की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर CBTST (CEN 06/2024) के लिए ई-कॉल लेटर लिंक शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें.
  4. स्क्रिन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें.

परीक्षा के दिन बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होती है. इसलिए इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना न भूलें. टाइपिंग टेस्ट (सीबीटीएसटी) का आयोजन 13 फरवरी 2026 को होगा. हिंदी और अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग टेस्ट होगा. पास होने के लिए टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी) और 25 शब्द प्रति मिनट (हिंदी) की होनी चाहिए. परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी या लेटेस्ट अपडेट के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 40000 से ज्यादा भर्तियां... 15 फरवरी से पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का मौका, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRB Admit Card

Trending news

CM हिमंता बिस्वा ने तान दी थी बंदूक... राइफल वाले 'विवादित वीडियो' पर SC में सुनवाई
Assam
CM हिमंता बिस्वा ने तान दी थी बंदूक... राइफल वाले 'विवादित वीडियो' पर SC में सुनवाई
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! अमनपसंद गांववालों की धरती जब कंकालों से भर गई तब हिंसा का जन्म हुआ
bengal violence
मैं बंगाल हूं! अमनपसंद गांववालों की धरती जब कंकालों से भर गई तब हिंसा का जन्म हुआ
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है