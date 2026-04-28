RRB NTPC UG City Slip 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी, कब तक आएगा एडमिट कार्ड?

RRB NTPC City Intimation Slip 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है. एग्जाम के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार सरल स्टेप्स को फॉलो करके एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं आरआरबी एडमिट कार्ड कब तक जारी करेगा?
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RRB NTPC City Intimation Slip 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा एनटीपीसी भर्ती 10+2 स्तर के पदों के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है. ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से आरआरबी एनटीपीसी सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं. कमर्शियल सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क जैसे पदों पर भर्ती के लिए रेलवे द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. देश भर में अलग-अलग शिफ्टों में स्नातक (UG) स्तर के पदों के लिए आरआरबी सीबीटी 1 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन 7 मई से 21 जून 2026 तक किया जाएगा. 27 अप्रैल 2026 को रेलवे ने शहर सूचना पर्ची को जारी कर दिया है. कब तक आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड जारी होगा? कैसे एनटीपीसी शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं.
रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in या अपने क्षेत्र की RRB वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर 'RRB NTPC UG Exam City 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें.
लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि आदि डिटेल्स दर्ज करें.
लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर शहर सूचना पर्ची शो हो जाएगी.
यहां से शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अभी 7 मई को आयोजित होने वाली एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी की है. एग्जाम डेट से 4 से 5 दिनों पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर 1 मई या 2 मई को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. 7 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा के उम्मीदवार एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर पहले देख पाएंगे.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'RRB NTPC Admit Card 2026' शो होगा.
उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे.
इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज होती है.
आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के अलावा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी या लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. 8 मई को आयोजन होने वाली परीक्षा के लिए 28 अप्रैल को आरआरबी एनटीपीसी शहर सूचना पर्ची जारी हो सकती है.
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