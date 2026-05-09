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Hindi NewsनौकरीRRB NTPC Result 2026 Out: स्नातक स्तर की 8113 भर्तियों का परिणाम घोषित; डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आया बड़ा अपडेट

RRB NTPC Result 2026 Out: स्नातक स्तर की 8113 भर्तियों का परिणाम घोषित; डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आया बड़ा अपडेट

RRB NTPC Result 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड ने 8,113 स्नातक स्तरीय पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. परिणाम के साथ ही कटऑफ और स्कोरकार्ड भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

Reported By:  harsh singh|Last Updated: May 09, 2026, 04:21 PM IST
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RRB NTPC Result 2026 Out: स्नातक स्तर की 8113 भर्तियों का परिणाम घोषित; डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आया बड़ा अपडेट

RRB NTPC Result 2026 Out: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. यह रिजल्ट स्नातक स्तर की 8113 भर्तियों के लिए घोषित किया गया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट के साथ कटऑफ अंक और स्कोरकार्ड भी जारी किए हैं. उम्मीदवार अपने अंक, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और चयन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है.

कैसे देखें रिजल्ट?

यह भर्ती गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी एनटीपीसी के पदों के लिए आयोजित की गई थी. रिजल्ट रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक और क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी किया गया है. उम्मीदवारों को मेरिट सूची पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराई गई है. छात्र पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर खोज सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को पीडीएफ खोलकर Ctrl + F दबाना होगा और फिर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. अगर रोल नंबर सूची में दिखाई देता है, तो उम्मीदवार अगले चरण के लिए चयनित माना जाएगा.

ज्यादा हो सकता है कटऑफ...!

रेलवे भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट के साथ कटऑफ अंक भी जारी किए हैं. कटऑफ वह न्यूनतम अंक होते हैं, जिन्हें हासिल करना जरूरी होता है. अलग-अलग रेलवे जोन, श्रेणी और पदों के अनुसार कटऑफ अलग तय की गई है. कटऑफ तय करने में कई बातों का ध्यान रखा गया है. इसमें रिक्त पदों की संख्या, परीक्षा का स्तर और उम्मीदवारों का प्रदर्शन शामिल है. इस बार प्रतियोगिता काफी कड़ी मानी जा रही थी, इसलिए कई जोनों में कटऑफ ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है.

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मेरिट सूची में नाम आने के बाद क्या करें...?

मेरिट सूची में उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं, जिन्हें अगले चरण के लिए चुना गया है. अब चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा में शामिल होना होगा. रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही इन प्रक्रियाओं की तारीखें जारी करेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित रेलवे जोन की वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें. वहीं स्कोरकार्ड में उम्मीदवार अपने कुल अंक, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और अंतिम स्थिति की जानकारी देख सकते हैं.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार चयन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे. कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीबीएटी परीक्षा में 13 हजार 616 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. वहीं कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी सीबीटीएसटी परीक्षा में 30 हजार 341 उम्मीदवार शामिल हुए थे. अब अंतिम परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवार रेलवे में नौकरी पाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं.

ये भी पढे़ं: JSSC CGL Recruitment 2026: 615 पदों के लिए 1 जून से शुरू होंगे आवेदन; jssc.nic.in...

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