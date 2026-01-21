Advertisement
trendingNow13081814
Hindi NewsनौकरीRRB NTPC 2026: ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक अपना आवेदन स्थिति

RRB NTPC 2026: ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक अपना आवेदन स्थिति

RRB NTPC Graduate Level Application Status 2026 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस 2026 जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC 2026: ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक अपना आवेदन स्थिति

RRB NTPC Graduate Level Application Status 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रर उम्मीदवारों के लिए आरआरबी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस 2026 जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन स्थिति चेक कर सकते हैं कि उनका एप्लीकेशन स्वीकार किया गया है या नहीं. आवेदन की स्थिति से उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने की अपनी पात्रता की पुष्टि करने में मदद मिलेगी. हालांकि, अगर आपका RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस अस्वीकृत दिखाई देता है, तो आपको CBT परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

इतने पदों पर होगी भर्ती

आरआरबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सहित विभिन्न कुल 5,801 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन 5,801 पदों पर निकली वैकेंसी

  • चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर - 161 पद 

  • स्टेशन मास्टर - 615 पद 

  • गुड ट्रेनी मैनेजर - 3416 पद

  • ट्रैफिक असिस्टेंट - 59 पद

  • जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट - 921 पद

  • सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 638 पद

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 29,200 से 35,400 रुपये प्रति महीने होंगे. 

ये भी पढ़ें: JEE Main 2026: पहली शिफ्ट खत्म होते ही सामने आया स्टूडेंट्स का रिएक्शन, जानिए कितना टफ रहा पेपर

RRB NTPC 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

  • एप्लीकेशन डेट - 21 अक्टूबर, 2025 से 27 नवंबर, 2025 तक

  • एप्लीकेशन करेक्शन विंडो - 30 नवंबर, 2025 से 09 दिसंबर, 2025 तक

  • एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज डेट - 20 जनवरी, 2026 

  • सिटी इंटीमेशन स्लिप - परीक्षा से 10 दिन पहले

  • एडमिट कार्ड जारी - परीक्षा से 4 दिन पहले

ऐसे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस-

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं. 

  • आप चाहें तो भविष्य के लिए एप्लीकेशन स्टेटस भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: SSC CHSL Tier 1 Result 2025: किसी भी पल ssc.gov.in पर जारी होगा रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC Application Status 2026

Trending news

मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
BMC Election Result
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Soil health
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
Aravalli Dispute
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
Indira gandhi peace prize 2025
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
Anandiben Patel
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
PM Modi
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Cyclone Ditwah
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
Kerala mpox
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग