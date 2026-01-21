RRB NTPC 2026: ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक अपना आवेदन स्थिति

RRB NTPC Graduate Level Application Status 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रर उम्मीदवारों के लिए आरआरबी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस 2026 जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन स्थिति चेक कर सकते हैं कि उनका एप्लीकेशन स्वीकार किया गया है या नहीं. आवेदन की स्थिति से उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने की अपनी पात्रता की पुष्टि करने में मदद मिलेगी. हालांकि, अगर आपका RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस अस्वीकृत दिखाई देता है, तो आपको CBT परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इतने पदों पर होगी भर्ती

आरआरबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सहित विभिन्न कुल 5,801 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

इन 5,801 पदों पर निकली वैकेंसी

चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर - 161 पद

स्टेशन मास्टर - 615 पद

गुड ट्रेनी मैनेजर - 3416 पद

ट्रैफिक असिस्टेंट - 59 पद

जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट - 921 पद

सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 638 पद

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 29,200 से 35,400 रुपये प्रति महीने होंगे.

RRB NTPC 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

एप्लीकेशन डेट - 21 अक्टूबर, 2025 से 27 नवंबर, 2025 तक

एप्लीकेशन करेक्शन विंडो - 30 नवंबर, 2025 से 09 दिसंबर, 2025 तक

एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज डेट - 20 जनवरी, 2026

सिटी इंटीमेशन स्लिप - परीक्षा से 10 दिन पहले

एडमिट कार्ड जारी - परीक्षा से 4 दिन पहले

ऐसे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस-

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं.

आप चाहें तो भविष्य के लिए एप्लीकेशन स्टेटस भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशन स्टेटस डायरेक्ट लिंक

