RRB NTPC Recruitment 2025: 30 साल तक की उम्र वालों के लिए रेलवे में नौकरी, 3058 पदों पर भर्ती; जानें योग्यता और Apply प्रोसेस

RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं. 18 से 30 साल के उम्र वालों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) यानी आरआरबी (RRB) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जिसके अनुसार नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC) इंटर लेवल पोस्ट पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अगर आप भी रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि इस रेलवे भर्ती के लिए किन योग्यताओं की जरूरत है और कैसे आवेदन कर सकते हैं?

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की जरूरी तारीखें:-

आवेदन की शुरुआत- 28 अक्टूबर 2025

आवेदन की आखिरी तारीख- 27 नवंबर 2025

आवेदन शुल्क जमा की आखिरी तारीख- 29 नवंबर 2025

आवेदन फॉर्म के करेक्शन की आखिरी डेट- 30 नवंबर से 09 दिसंबर 2025

3058 पद के रेलवे भर्ती के लिए आवेदन शुल्क?

Add Zee News as a Preferred Source

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये

एससी/एसटी/ईबीसी के लिए 250 रुपये

सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 250 रुपये

किन योग्यता की जरूरत?

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क:- भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा

ट्रेन क्लर्क:- सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए 50% अंक और एससी / एसटी / पीएच के लिए सिर्फ पास

अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पद भर्ती के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा. सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 50% अंक. एससी / एसटी / पीएच: केवल पास. कंप्यूटर टाइपिंग: अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आरआरबी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं और लॉगिन करें. स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म शो हो जाएगा इसमें मांगी डिटेल्स भर दें. इसके बाद शैक्षिक योग्यता, तस्वीर और सिग्नेचर का स्कैन दस्तावेज सबमिट करें. आवेदन शुल्क चुकाने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू करें और सबमिट कर दें. आवेदन पत्र का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें.

आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 30 वर्ष

आरआरबी अपने नियमों के अनुसार एनटीपीसी इंटर स्तरीय पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है. आप किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Railway Group D Exam: रेलवे के 32000 पद भर्ती के लिए ग्रुप डी परीक्षा जल्द, इस चीज पर रखें फोकस; आ सकेंगे 100 में से 100 अंक!