RRB NTPC Recruitment 2025: 30 साल तक की उम्र वालों के लिए रेलवे में नौकरी, 3058 पदों पर भर्ती; जानें योग्यता और Apply प्रोसेस

RRB NTPC Inter Level Recruitment 2025: अगर आप 12वीं पास हैं और रेलवे में नौकरी चाहते हैं तो एटीपीसी की ओर से 3058 पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए इसके लिए आवेदन का तरीका जानते हैं.
Trending Photos
RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं. 18 से 30 साल के उम्र वालों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) यानी आरआरबी (RRB) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जिसके अनुसार नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC) इंटर लेवल पोस्ट पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अगर आप भी रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि इस रेलवे भर्ती के लिए किन योग्यताओं की जरूरत है और कैसे आवेदन कर सकते हैं?
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की जरूरी तारीखें:-
3058 पद के रेलवे भर्ती के लिए आवेदन शुल्क?
किन योग्यता की जरूरत?
कमर्शियल कम टिकट क्लर्क:- भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा
ट्रेन क्लर्क:- सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए 50% अंक और एससी / एसटी / पीएच के लिए सिर्फ पास
अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पद भर्ती के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा. सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 50% अंक. एससी / एसटी / पीएच: केवल पास. कंप्यूटर टाइपिंग: अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट
कैसे करें आवेदन?
आयु सीमा
आरआरबी अपने नियमों के अनुसार एनटीपीसी इंटर स्तरीय पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है. आप किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Railway Group D Exam: रेलवे के 32000 पद भर्ती के लिए ग्रुप डी परीक्षा जल्द, इस चीज पर रखें फोकस; आ सकेंगे 100 में से 100 अंक!