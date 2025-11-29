RRB NTPC Recruitment 2025: खुशखबरी! 3058 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 4 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

RRB NTPC Recruitment 2025 Notification: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) में 3058 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए पहले आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 04 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है या फिर अप्लाई करने से चूक गए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अब 04 दिसंबर कर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय गलती हो गई है या हो जाएगी, उनके लिए करेक्शन विंडो 07 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2025 तक एक्टिव रहेगा. जिस बीच वो आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकेंगे.

RRB NTPC में 3058 पदों पर निकली वैकेंसी

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क - 2424 पद

अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट - 394 पद

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 163 पद

ट्रेन क्लर्क - 77 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 12वीं की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

SC, ST, PwBD, EBC, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज - 250 रुपये

जनरल, OBC - 500 रुपए

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 19,900 से 21,700 रुपए प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

CBT- 1

CBT-2

स्किल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

आवेदन लास्ट डेट एक्सटेंड लिंक

