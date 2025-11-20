Advertisement
trendingNow13011161
Hindi Newsनौकरी

RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में 5000+ NTPC पदों के लिए 27 नवंबर तक आवेदन का मौका, जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

RRB NTPC Recruitment 2025 Apply Process: रेलवे भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 20 नवंबर से बढ़ाकर 27 नवंबर 2025 हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे में 5000+ NTPC पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में 5000+ NTPC पदों के लिए 27 नवंबर तक आवेदन का मौका, जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

RRB NTPC Recruitment 2025 Apply Process: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से 5810 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक को एक्टिव किया है जिसके जरिए 20 नवंबर 2025 तक अप्लाई करने की अनुमति थी, लेकिन उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है जो योग्य होने के कारण लास्ट डेट के निकल जाने के कारण भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे. दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड ने 5000+ नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. 27 नवंबर तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कौन आवेदन कर सकता है?

RRB NTPC Recruitment 2025: ये हैं जरूरी तारीखें

27 नवंबर 2025- आवेदन की लास्ट डेट

Add Zee News as a Preferred Source

29 नवंबर 2025- आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट

30 नवंबर 2025- मॉडिफिकेशन विंडो ओपन डेट

09 नवंबर 2025- मॉडिफिकेशन विंडो बंद होने की तारीख

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

  • स्टेशन मास्टर- 615
  • ट्रैफिक असिस्टेंट- 59
  • गुड्स ट्रेन मैनेजर- 3416
  • सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 638
  • चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर- 161
  • जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट- 921

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षणिक योग्यता:- किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री.

आयु सीमा:- न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के लिए उम्र में सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी.

कितना है आवेदन शुल्क?

प्रति आवेदन के लिए 500 रुपये शुल्क है. SC, ST, PwBD, एक्स-सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, महिला, माइनॉरिटीज या EBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन शुल्क 250 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.
  2. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद फिर से लॉगिन कर लें.
  3. स्क्रीन पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें.
  4. मांगी जा रही है जानकारियों को दर्ज करें और ध्यान से आवेदन पत्र भर लें.
  5. सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें.
  6. आखिर में फॉर्म जमा करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Job Alert: नौकरी का खुला पिटारा... 8वीं-10वीं पास युवाओं के लिए नेवी में जॉब करने का सुनहरा मौका, फटाफट जानें आवेदन का तरीका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC Recruitment 2025

Trending news

पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
Lawrence Bishnoi
पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंग्सटर, कनाडा भागने से पहले ही USA ने दबोचा
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत