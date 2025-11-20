RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में 5000+ NTPC पदों के लिए 27 नवंबर तक आवेदन का मौका, जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

RRB NTPC Recruitment 2025 Apply Process: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से 5810 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक को एक्टिव किया है जिसके जरिए 20 नवंबर 2025 तक अप्लाई करने की अनुमति थी, लेकिन उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है जो योग्य होने के कारण लास्ट डेट के निकल जाने के कारण भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे. दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड ने 5000+ नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. 27 नवंबर तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कौन आवेदन कर सकता है?

RRB NTPC Recruitment 2025: ये हैं जरूरी तारीखें

27 नवंबर 2025- आवेदन की लास्ट डेट

29 नवंबर 2025- आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट

30 नवंबर 2025- मॉडिफिकेशन विंडो ओपन डेट

09 नवंबर 2025- मॉडिफिकेशन विंडो बंद होने की तारीख

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

स्टेशन मास्टर- 615

ट्रैफिक असिस्टेंट- 59

गुड्स ट्रेन मैनेजर- 3416

सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 638

चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर- 161

जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट- 921

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षणिक योग्यता:- किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री.

आयु सीमा:- न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के लिए उम्र में सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी.

कितना है आवेदन शुल्क?

प्रति आवेदन के लिए 500 रुपये शुल्क है. SC, ST, PwBD, एक्स-सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, महिला, माइनॉरिटीज या EBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन शुल्क 250 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद फिर से लॉगिन कर लें. स्क्रीन पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें. मांगी जा रही है जानकारियों को दर्ज करें और ध्यान से आवेदन पत्र भर लें. सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें. आखिर में फॉर्म जमा करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

