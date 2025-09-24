RRB Recruitment Alert: रेलवे नौकरी के लिए NTPC नोटिफिकेशन जारी, जल्दी शुरू होगा रजिस्ट्रेशन; जानें आवेदन से लेकर अन्य जानकारी

RRB NTPC Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं? RRB ने NTPC नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन और एग्जाम डेट का ऐलान नहीं किया है. इच्छुक उम्मीदवार एलिजिबिलिटी, आवेदन प्रोसेस समेत अन्य जानकारी जान सकते हैं.
RRB NTPC Recruitment 2025: क्या आप भी रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं की है तो चिंता न करें. सिर्फ 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार भी रेलवे भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) की ओर से गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (Non-Technical Popular Categories) यानी NTPC भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके मुताबिक कुल 8875 भर्ती निकली है जिनमें 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 3,058 और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 5,817 पदों पर भर्ती की जाएगी. फिलहाल, RRB ने NTPC भर्ती के रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जाम डेट और अन्य डिटेल्स का ऐलान नहीं किया है. आइए पहले इसके लिए योग्यता, एग्जाम पैटर्न, आवेदन प्रोसेस जैसी जानकारी जानते हैं.
RRB NTPC Recruitment 2025: योग्यता क्या चाहिए?
क्या है आवेदन फीस?
सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है. जबकि, महिला, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है.
RRB NTPC 2025 भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न क्या है?
सीबीटी-1: इस परीक्षा में कुल 100 सवाल होंगे जिनमें सामान्य जागरूकता से 40, गणित और सामान्य बुद्धि एवं तर्क से 30-30 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए कुल समय 1.5 घंटे का होगा.
सीबीटी-2: इस परीक्षा में कुल 120 सवाल होंगे जिनमें जनरल अवेयरनेस के 50, मैथ्स के 50 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 सवाल होंगे. प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा. जबकि, नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक सवाल की गलती पर 0.25 मार्क्स होंगे.
सेलेक्शन हो जाने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन मिलेगा. आप नौकरी से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं.
