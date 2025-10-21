RRB NTPC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर! रेलवे में 5810 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स तुरंत करें आवेदन

RRB NTPC Recruitment 2025 Notification: रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रेजुएट लेवल नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के विभिन्न 5810 पदों पर नई भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 21 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 500 रुपये

SC, ST, PwBD, EBC, महिलाएं, आदि - 250 रुपये

जानकारी के लिए बता दें, CBT-1 एग्जाम में शामिल होने के बाद अनरिजर्व, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये और SC, ST, PwBD, EBC, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को बैंक शुल्क काटकर पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 25,500 से 35,400 रुपये प्रति महीने होगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को अन्य प्रकार के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

CBT-1

CBT-2

स्किल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

