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RRB NTPC Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए रेलवे में 1688 पदों पर भर्तियां, फटाफट जानें कैसे मिलेगी ये सरकारी नौकरी

RRB NTPC Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. जल्द ही 1688 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन तरीके को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Sep 25, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:41 AM IST
RRB NTPC Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए रेलवे में 1688 पदों पर भर्तियां, फटाफट जानें कैसे मिलेगी ये सरकारी नौकरी

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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