RRB NTPC Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए रेलवे में 1688 पदों पर भर्तियां, फटाफट जानें कैसे मिलेगी ये सरकारी नौकरी

RRB NTPC Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगिरी (NTPC) अंडर ग्रेजुएट में कई पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए बोर्ड की ओर से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 1688 पदों पर भर्ती निकाली गई है. विज्ञापन संख्या 07/2026 के अंतर्गत रेलवे भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर आवेदन लिंक को जारी किया जाएगा. आगामी महीने से रेलवे भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC) इंटर लेवल पोस्ट्स पर 15 अक्टूबर 2026 से भर्ती के लिए आवेदन लिंक को एक्टिव किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर 1688 पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से 13 नवंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है.
आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2027 तक उम्र की गणना की जाएगी. न्यूनतम उम्र 18 साल वाले आवेदन कर सकते हैं. जबकि, अधिकतम उम्र 30 से 35 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है.
शैक्षणिक योग्य की बात करें तो न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, एसटी, एससी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों का सिर्फ 12वीं पास होना भी काफी है उनके लिए कोई पासिंग मार्क्स जरूरी नहीं है. अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पद के लिए आवेदन करने वालों की इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. जबकि, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी जरूरी है.
चरण 2 CBT-2 (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट - 2) • कुल प्रश्न: 120 (जनरल अवेयरनेस: 50, गणित: 35, रीजनिंग: 35) न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत: • UR / EWS: 40% • OBC (NCL): 30% • SC: 30% • ST: 25%
|चरण
|परीक्षा / प्रक्रिया
|पैटर्न और मार्किंग
|योग्यता / कटऑफ
|चरण 1.
|CBT-1 (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट - 1)
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|इसके अंकों के आधार पर CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी.
|चरण 2.
|कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट- 2
|कुल प्रश्न: 120 (जनरल अवेयरनेस: 50, गणित: 35, रीजनिंग: 35)
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|चरण 3.
|टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST)
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सिर्फ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पद के लिए
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|चरण 4. (A)
|डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
|सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स की जांच
|सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन होना जरूरी है.
|चरण 4. (B)
|मेडिकल एग्जामिनेशन
|अंतिम नियुक्ति से पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जांच
|निर्धारित मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होना अनिवार्य
15 अक्टूबर 2026 से रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगिरी (NTPC) अंडर ग्रेजुएट पद के लिए आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in के माध्यम से योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अन्य डिटेल्स और पद संबंधित जानकारी के लिए यहां पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.