RRB NTPC Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए रेलवे में 1688 पदों पर भर्तियां, फटाफट जानें कैसे मिलेगी ये सरकारी नौकरी

शैक्षणिक योग्य की बात करें तो न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, एसटी, एससी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों का सिर्फ 12वीं पास होना भी काफी है उनके लिए कोई पासिंग मार्क्स जरूरी नहीं है. अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पद के लिए आवेदन करने वालों की इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. जबकि, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी जरूरी है.