RRB NTPC UG City Slip 2026 OUT: रेलवे भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

RRB NTPC UG City Slip 2026 OUT: आरआरबी ने एनटीपीसी यूजी 2026 परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप से परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं, आइए सिटी स्लिप डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
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RRB NTPC UG City Slip 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी यूजी परीक्षा 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. इसके माध्यम से उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर (Exam City) की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ये स्लिप आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT-1 परीक्षा के लिए जारी की गई है. भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए होने वाली इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने परीक्षा शहर की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए देख और डाउनलोड कर सकते हैं. सिटी स्लिप की जानकारी मिलने के बाद उम्मीदवार अपनी यात्रा और अन्य तैयारियों की योजना पहले से बना सकते हैं. आइए आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और तरीका जानते हैं.
आरआरबी द्वारा एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप को जारी कर दिया गया है जिसे ऑनलाइन तरीके को अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर सिटी स्लिप डाउनलोड करने का लिंक मिल सकेगा. नीचे की ओर एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 सिटी स्लिप डाउनलोड प्रोसेस बताया गया है.
सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.
होमे पज पर 'RRB NTPC UG Exam City Slip 2026' शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए नया पेज ओपन होगा.
यहां अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल को सब्मिट करें.
इसके बाद स्क्रीन पर एग्जाम सिटी स्लिप शो हो जाएगी.
यहां से सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.
RRB NTPC UG City Slip 2026 DIRECT LINK
RRB NTPC UG 2026: कब होगी परीक्षा?
आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 1 परीक्षा को दो चरणों में आयोजित की जा रहा है. पहले चरण की परीक्षा 7 मई, 8 मई और 9 मई को आयोजित की जा चुकी है. जबकि, अन्य परीक्षाएं 13 जून से 20 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. आरआरबी की ओर से आगामी परीक्षा के लिए सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें. आगामी परीक्षा से संबंधित अपडेट वहां से ही प्राप्त कर सकेंगे. परीक्षा की तिथि से 5-6 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है.
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