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RRB NTPC UG Exam 2026: रेलवे में 3058 पदों पर भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित, देखें पूरा शेड्यूल

RRB NTPC UG Exam 2026: आरआरबी ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट पदों की भर्ती परीक्षा के लिए संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है. ये परीक्षा CEN 07/2025 के तहत आयोजित की जा रही है. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब परीक्षा निर्धारित नई तारीखों पर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार अब आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:43 AM IST
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RRB NTPC UG Exam 2026 New Date
RRB NTPC UG Exam 2026 New Date

RRB NTPC UG Exam 2026 New Date: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट जारी हुआ है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट (CEN 07/2025) भर्ती परीक्षा को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है. रेलवे में नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर-ग्रेजुएट के 3058 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए नई तारीख की घोषणा की गई है. जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है. इससे पहले जारी शेड्यूल में परीक्षा की तारीक 21 जून 2026 थी लेकिन अब संशोधित के बाद 13 जून से 20 जून 2026 के बीच रेलवे भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. 

किन उम्मीदवारों के लिए जारी हुई नई एग्जाम डेट

RRB ने इससे पहले कुछ परीक्षाएं 7, 8 और 9 मई को आयोजित की थीं. अब जिन उम्मीदवारों की परीक्षा इन तारीखों के बाद निर्धारित थी, उनके लिए नया शेड्यूल लागू किया गया है. इसके तहत आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जून 2026 को विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की जाएगी.

3 शिफ्टों में होगी CBT 1 परीक्षा

  1. पहली शिफ्ट- सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक

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  2. दूसरी शिफ्ट- दोपहर 12:45 बजे से 2:15 बजे तक

  3. तीसरी शिफ्ट- शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक

कब जारी होगी सिटी इंटीमेशन स्लिप? 

आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा को 13 से 20 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी जिसके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप को एग्जाम डेट से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा. ऐसे में 13 जून को होने वाली परीक्षा के लिए सिटी स्लिप को 10 दिन पहले यानी 3 जून या 4 जून 2026 को जारी किया जा सकता है.

RRB NTPC UG: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम डेट से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार रेलवे भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. बता दें कि बिना एडमिट कार्ड एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिल सकेगा.

RRB NTPC UG: सीबीटी परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी. इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्न इस तरह होंगे- जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 सवाल और मैथ्स से 30 सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सोच-समझकर जवाब देना होगा.

ये भी पढ़ें- Indian Navy Vacancy 2026: बीटेक कैडेट एंट्री के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास को भारतीय नौसेना में नौकरी मौका!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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