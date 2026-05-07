1.2 करोड़ उम्मीदवार और 3050 पद! RRB NTPC UG परीक्षा का पूरा टाइम-टेबल आउट; देखें पूरी डिटेल

RRB NTPC UG exam 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा 2026 को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड ने शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है. इस साल ये परीक्षा देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित होगी. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में कराई जाएगी. रेलवे की इस भर्ती परीक्षा में करीब 1.2 करोड़ उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं. यह परीक्षा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसे पदों के लिए होगी. अंडरग्रेजुएट लेवल के कुल 3050 पदों पर भर्ती की जाएगी.

आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी. दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:45 बजे से 2:25 बजे तक होगी. तीसरी शिफ्ट शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें. इससे सुरक्षा जांच और दस्तावेज सत्यापन में परेशानी नहीं होगी. पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे रखा गया है. दूसरी शिफ्ट के लिए 11:45 बजे और तीसरी शिफ्ट के लिए 3:30 बजे रिपोर्ट करना होगा.

समय भी हो चुका है तय

रेलवे भर्ती बोर्ड ने गेट बंद होने का समय भी तय किया है. पहली शिफ्ट के लिए गेट सुबह 8:30 बजे बंद हो जाएगा. दूसरी शिफ्ट के लिए 12:15 बजे और तीसरी शिफ्ट के लिए 4 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी. इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा मई और जून 2026 में कई दिनों तक होगी. मई में 7. 8 और 9 तारीख को परीक्षा आयोजित होगी. वहीं जून में 13. 14 और 16 से 21 जून तक एग्जाम कराया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए सेंटर और तारीख को ध्यान से देखना होगा.

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नियमों का पालन करना जरूरी

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना जरूरी होगा. इसमें आधार कार्ड. पैन कार्ड. वोटर आईडी. पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हो सकते हैं. परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन. ब्लूटूथ डिवाइस. ईयरफोन. स्मार्ट वॉच. कैमरा और बैग जैसी चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी. केवल पारदर्शी पानी की बोतल साथ ले जाने की छूट दी गई है. रेलवे बोर्ड ने साफ कहा है कि किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी.

परीक्षा के बारे में जानकारी

आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT 1 परीक्षा कुल 90 मिनट की होगी. इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और कुल 100 अंक होंगे. परीक्षा में जनरल अवेयरनेस. गणित और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से प्रश्न आएंगे. हर सही जवाब पर एक अंक मिलेगा. गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक काटा जाएगा. अगर कोई सवाल छोड़ा जाता है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझकर ही तैयारी करें ताकि बेहतर स्कोर हासिल किया जा सके.

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