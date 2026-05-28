Advertisement
trendingNow13231362
Hindi NewsनौकरीRRB NTPC UG Final Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया NTPC का फाइनल रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड

RRB NTPC UG Final Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया NTPC का फाइनल रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड

रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी यूजी फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब रीजनल RRB वेबसाइट्स पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF, कटऑफ और DV लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 28, 2026, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB NTPC UG Final Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया NTPC का फाइनल रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड

रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी Undergraduate Final Result 2026 जारी कर दिया है. यह रिजल्ट CEN 06/2024 भर्ती प्रक्रिया के तहत घोषित किया गया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी संबंधित रीजनल RRB वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुना गया है. बोर्ड ने साथ ही जोन वाइज कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे रिजल्ट की कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

कितनी सीटों पर भर्ती?

RRB NTPC Undergraduate भर्ती अभियान के जरिए कुल 3,445 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं. इसमें Commercial cum Ticket Clerk, Accounts Clerk cum Typist, Junior Clerk cum Typist और Trains Clerk जैसे पद शामिल हैं. रेलवे की यह भर्ती देश के अलग-अलग रेलवे जोन में की जा रही है. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था. रेलवे में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों का इंतजार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर टिका हुआ है.

परीक्षा कब हुई थी?

रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार CBT 1 परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित की गई थी. इसके बाद CBT 2 परीक्षा 20 दिसंबर को हुई. वहीं Undergraduate Computer-Based Typing Skill Test 13 फरवरी को आयोजित किया गया था. सभी चरण पूरे होने के बाद 26 मई 2026 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया. इस भर्ती प्रक्रिया में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे. रेलवे ने सभी चरणों को पूरा करने के बाद अब अंतिम चयन सूची जारी की है. इसके बाद उम्मीदवारों को मेडिकल और डॉक्यूमेंट जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने उम्मीदवार हुए सफल?

RRB के मुताबिक लगभग 21 लाख उम्मीदवार CBT 1 परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 52,008 उम्मीदवार CBT 2 तक पहुंचे. दूसरे चरण की परीक्षा में कुल 14,947 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया. रेलवे भर्ती बोर्ड अब जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत शेड्यूल जारी कर सकता है. चयनित उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल परीक्षा पूरी होने पर अंतिम नियुक्ति दी जाएगी.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपने संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर NTPC UG Final Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट अलग-अलग रेलवे जोन के हिसाब से जारी किया गया है. स्कोरकार्ड भी जल्द लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जहां उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से उसे देख सकेंगे. रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड की कॉपी सुरक्षित रखें. पूरी भर्ती प्रक्रिया में CBT 1, CBT 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

RRB NTPC UG Final Result 2026

Trending news

कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने दिया पद से इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए उत्तराधिकारी
Karnataka politics
कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने दिया पद से इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए उत्तराधिकारी
ISI के हनीट्रैप नेटवर्क का खुलासा, सुरक्षाबलों के हत्थे चढ़ा देश का गद्दार
jammu kashmir news
ISI के हनीट्रैप नेटवर्क का खुलासा, सुरक्षाबलों के हत्थे चढ़ा देश का गद्दार
उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में UCC: वैचारिक प्रतिबद्धता पूरी करती BJP सरकारें
Assam
उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में UCC: वैचारिक प्रतिबद्धता पूरी करती BJP सरकारें
दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
Delhi
दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
Monsoon 2026
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
Maharashtra news
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Eid Namaz
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
Bakrid Qurbani
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
BJP
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा
Karnataka News
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा