RRB NTPC UG Recruitment 2025: 12वीं पास उम्मीदवार पा सकते हैं रेलवे में नौकरी! 3,050 पदों पर निकली भर्ती; इस सरकारी नौकरी के लिए जल्द खुलेंगे आवेदन

RRB NTPC UG Recruitment 2025: अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास रेलवे के साथ काम करने का अच्छा मौका है. कुल 3050 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जल्द शुरू होने वाला है. आइए फटाफट योग्यता और अप्लाई का तरीका जानते हैं.
Trending Photos
RRB NTPC UG Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए अलग-अलग जगह पर ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन आपकी योग्यता के मुताबिक कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर किसी कारण जॉब लग नहीं पा रही है? तो अपनी किस्मत को एक बार फिर अजमाते हुए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। रेलवे की नई वैकेंसी के तहत 12वीं पास लड़के या लड़कियां रेलवे में सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
RRB NTPC UG Recruitment 2025: कब से आवेदन प्रक्रिया शुरू?
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) एनटीपीसी यूजी द्वारा 3,050 पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन की 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. 28 अक्टूबर, मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद ही फॉर्म का एक्टिव लिंक शो होगा.
किन योग्यता की जरूरत?
RRB NTPC UG Vacancy: कैसे करें आवेदन?
कितनी होगी सैलरी?
सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवार को 19900 रुपये से 25500 रुपये तक पद के अनुसार बेसिक सैलरी मिलेगी। साथ में अन्य भत्ते लाभ भी मिलेंगे। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट- www.rrbapply.gov.in पर जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- BEL Recruitment 2025: इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए सरकारी नौकरी, 340 पदों पर भर्ती; मिलेगी 1.4 लाख रुपये तक सैलरी