RRB NTPC UG Recruitment 2025: अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास रेलवे के साथ काम करने का अच्छा मौका है. कुल 3050 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जल्द शुरू होने वाला है. आइए फटाफट योग्यता और अप्लाई का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:15 PM IST
RRB NTPC UG Recruitment 2025: 12वीं पास उम्मीदवार पा सकते हैं रेलवे में नौकरी! 3,050 पदों पर निकली भर्ती; इस सरकारी नौकरी के लिए जल्द खुलेंगे आवेदन

RRB NTPC UG Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए अलग-अलग जगह पर ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन आपकी योग्यता के मुताबिक कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर किसी कारण जॉब लग नहीं पा रही है? तो अपनी किस्मत को एक बार फिर अजमाते हुए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। रेलवे की नई वैकेंसी के तहत 12वीं पास लड़के या लड़कियां रेलवे में सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

RRB NTPC UG Recruitment 2025: कब से आवेदन प्रक्रिया शुरू?

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) एनटीपीसी यूजी द्वारा 3,050 पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन की 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. 28 अक्टूबर, मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद ही फॉर्म का एक्टिव लिंक शो होगा.

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक के साथ 12वीं पास उम्मीदवार रेलवे अंडर ग्रेजुएट पद के लिए आवेदन कर सकता है।
  • अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पद भर्ती के लिए उम्मीदवार की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।
  • 18 साल से 30 साल तक के उम्र वाले पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम के मुताबिक छूट मिलेगी।

RRB NTPC UG Vacancy: कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर आवेदन फॉर्म का एक्टिव लिंक शो हो जाएगा.
  3. फॉर्म भरने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.
  4. ईमेल, फोन नंबर जैसी जानकारी के जरिए रजिस्ट्रेशन कर लें.
  5. इसके बाद फिर से लॉगिन करना होगा और फिर स्क्रीन पर आवेदन पत्र दिखेगा।
  6. आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स भर दें जो-जो मांगी जाएं और फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करें.
  7. शैक्षिक योग्यता, लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर समेत अन्य दस्तावेज सबमिट करें.
  8. कैटेगरी के अनुसार फीस चुकाने के बाद आवेदन पत्र सबमिट करें.
  9. भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

कितनी होगी सैलरी?

सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवार को 19900 रुपये से 25500 रुपये तक पद के अनुसार बेसिक सैलरी मिलेगी। साथ में अन्य भत्ते लाभ भी मिलेंगे। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट- www.rrbapply.gov.in पर जा सकते हैं.

