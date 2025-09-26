Advertisement
RRB NTPC UG Result 2025: रेलवे एनटीपीसी यूजी की मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी! जल्दी जानें रिजल्ट देखने का तरीका

RRB NTPC Undergraduate Level Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जल्द ही अंडर अंडर ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं कब तक तक रिजल्ट जारी होगा और कैसे चेक कर सकते हैं?

Sep 26, 2025, 10:11 AM IST
RRB NTPC Undergraduate Level Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार घर बैठे ही ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए परिणाम देख सकते हैं. आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था जिसका रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. इसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है. आइए जानते हैं कि RRB NTPC UG Result कैसे चेक कर सकते हैं.

रिजल्ट से पहले जारी हो चुकी है उत्तर कुंजी

आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी को पहले ही 15 सितंबर 2025 को जारी की गई थी. जबकि, 20 सितंबर 2025 को आपत्ति विंडो बंद कर दी गई थी. आआरबी ने 19 सितंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एनटीपीसी ग्रेजुएट परिणाम 2025 का ऐलान किया था.

कब तक जारी होगा RRB NTPC UG Result 2025?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जल्द ही क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी UG Result 2025 का ऐलान कर दिया जाएगा. उम्मीदवार रिजल्ट को जारी होने के देख सकते हैं.

RRB NTPC UG Result 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

  1. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. होम पेज पर ‘आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025’ पर क्लिक करें.
  3. ये लिंक रिजल्ट दिखा देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करने के बाद स्कोर कार्ड देख सकेंगे.
  4. डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप स्कोरकार्ड को फोन में सेव कर पाएंगे.
  5. चाहें तो प्रिंट आउट पर क्लिक करके भी स्कोरकार्ड की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं.

परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

  • जनरल और EWS वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी है.
  • OBC और SC वर्ग के लिए 30 प्रतिशत अंक जरूरी है.
  • ST वर्ग के लिए 25% प्रतिशत अंक जरूरी है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

RRB NTPC UG Result 2025

