RRB NTPC UG Result 2025: रेलवे एनटीपीसी यूजी की मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी! जल्दी जानें रिजल्ट देखने का तरीका

RRB NTPC Undergraduate Level Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार घर बैठे ही ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए परिणाम देख सकते हैं. आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था जिसका रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. इसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है. आइए जानते हैं कि RRB NTPC UG Result कैसे चेक कर सकते हैं.

रिजल्ट से पहले जारी हो चुकी है उत्तर कुंजी

आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी को पहले ही 15 सितंबर 2025 को जारी की गई थी. जबकि, 20 सितंबर 2025 को आपत्ति विंडो बंद कर दी गई थी. आआरबी ने 19 सितंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एनटीपीसी ग्रेजुएट परिणाम 2025 का ऐलान किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक जारी होगा RRB NTPC UG Result 2025?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जल्द ही क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी UG Result 2025 का ऐलान कर दिया जाएगा. उम्मीदवार रिजल्ट को जारी होने के देख सकते हैं.

RRB NTPC UG Result 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर ‘आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025’ पर क्लिक करें. ये लिंक रिजल्ट दिखा देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करने के बाद स्कोर कार्ड देख सकेंगे. डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप स्कोरकार्ड को फोन में सेव कर पाएंगे. चाहें तो प्रिंट आउट पर क्लिक करके भी स्कोरकार्ड की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं.

परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

जनरल और EWS वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी है.

OBC और SC वर्ग के लिए 30 प्रतिशत अंक जरूरी है.

ST वर्ग के लिए 25% प्रतिशत अंक जरूरी है.

ये भी पढ़ें- BEML Recruitment 2025: फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस वालों के लिए नौकरी का अवसर, ऐसे करें आवेदन; जानें किन योग्यता की जरूरत