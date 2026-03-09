Advertisement
trendingNow13134432
Hindi Newsनौकरीरेलवे पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 11 मार्च से शुरू होगा CBT एग्जाम, तुरंत करें डाउनलोड

रेलवे पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 11 मार्च से शुरू होगा CBT एग्जाम, तुरंत करें डाउनलोड

रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था. वे अब अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 11, 12 और 13 मार्च को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 11 मार्च से शुरू होगा CBT एग्जाम, तुरंत करें डाउनलोड

रेल मंत्रालय के तहत होने वाली RRB पैरामेडिकल भर्ती 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड की मदद से आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा, क्योंकि इसी के आधार पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा.

कैसे होगा भर्ती प्रक्रिया
यह भर्ती प्रक्रिया रेलवे मंत्रालय की ओर से आयोजित की जा रही है. इसके तहत भारतीय रेलवे की हेल्थकेयर व्यवस्था में अलग-अलग पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) नंबर 03/2025 के तहत फॉर्म भरा था.

इन तारीखों पर होगी CBT परीक्षा
RRB पैरामेडिकल भर्ती की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है. यह परीक्षा देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा तीन दिनों तक चलेगी और इसे 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एडमिट कार्ड में होगी ये जरूरी जानकारी
परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड बहुत जरूरी दस्तावेज होता है. बिना हॉल टिकट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी होती हैं. जैसे परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पूरा पता आदि होता है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
उम्मीदवार सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट या केंद्रीय पोर्टल पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले RRB Paramedical Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें. अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें. जानकारी भरने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं.

उम्मीदवारों को दी गई यह सलाह
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती से जुड़ी नई जानकारी और अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें जिससे परीक्षा से संबंधित कोई जरूरी सूचना छूट न जाए.

यह भी पढ़ें: Jee advanced 2026 का रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, अगर छोड़ा ये एक पेपर, तो नहीं मिलेगा IIT में एडमिशन

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

RRBparamedical admit card

Trending news

दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: सदन में पश्चिम एशिया के हालात पर बोलेंगे विदेश मंत्री, विपक्ष ला सकता है बिरला को हटाने का प्रस्ताव
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: सदन में पश्चिम एशिया के हालात पर बोलेंगे विदेश मंत्री, विपक्ष ला सकता है बिरला को हटाने का प्रस्ताव
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट