रेलवे पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 11 मार्च से शुरू होगा CBT एग्जाम, तुरंत करें डाउनलोड

रेल मंत्रालय के तहत होने वाली RRB पैरामेडिकल भर्ती 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड की मदद से आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा, क्योंकि इसी के आधार पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा.

कैसे होगा भर्ती प्रक्रिया

यह भर्ती प्रक्रिया रेलवे मंत्रालय की ओर से आयोजित की जा रही है. इसके तहत भारतीय रेलवे की हेल्थकेयर व्यवस्था में अलग-अलग पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) नंबर 03/2025 के तहत फॉर्म भरा था.

इन तारीखों पर होगी CBT परीक्षा

RRB पैरामेडिकल भर्ती की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है. यह परीक्षा देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा तीन दिनों तक चलेगी और इसे 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा.

एडमिट कार्ड में होगी ये जरूरी जानकारी

परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड बहुत जरूरी दस्तावेज होता है. बिना हॉल टिकट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी होती हैं. जैसे परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पूरा पता आदि होता है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

उम्मीदवार सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट या केंद्रीय पोर्टल पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले RRB Paramedical Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें. अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें. जानकारी भरने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं.

उम्मीदवारों को दी गई यह सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती से जुड़ी नई जानकारी और अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें जिससे परीक्षा से संबंधित कोई जरूरी सूचना छूट न जाए.

