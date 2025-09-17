RRB Paramedical 2025: रेलवे पैरामेडिकल भर्ती के आवेदन के लिए कुछ ही घंटे बाकी, जानें क्या है योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा पैरामेडिकल भर्ती की जा रही है. इस पद के आवेदन के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है. आइए जल्दी से पैरामेडिकल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:14 PM IST
RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें. इसके लिए आखिरी तारीख 18 सितंबर 2025 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. अगर अभी तक आप आवेदन नहीं कर पाएं हैं तो बिना कोई देरी के फटाफट ऑफिशियल पोर्टल rrbapply.gov.in पर अप्लाई कर दें. आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योग्यता और फीस भरने की आखिरी तारीख जान लेते हैं.

क्या है योग्यता?

  • मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में बीएससी, D.Pharm, डिप्लोमा, GNM, DMLT आदि जरूरी है.
  • अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल तक होनी चाहिए.

आवेदन कैसे करें?

  1. आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  2. होम पेज पर Apply बटन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. मांगी गई डिटेल को एंटर करें और फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा.
  4. अन्य जानकारी को भर दें और आवेदन प्रोसेस अपना लें.
  5. सभी जानकारी एंटर करने के बाद शुल्क का भुगतान कर दें.
  6. सबमिट बटन को दबा दें और कन्फर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें.

कब तक जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन फीस?

आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस को जमा करना सभी के लिए जरूरी है. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 18 सितंबर है जबकि, आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2025 है. बिना फीस जमा किए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं होगा. अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज शुल्क जमा करना होगा. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों वालों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये और अन्य कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस है. इसका भुगतान आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक (RRB Paramedical Recruitment ) पर क्लिक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- RRC Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं और 12वीं वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका! 1763 अप्रेंटिस भर्ती के लिए ये है आवेदन प्रोसेस

