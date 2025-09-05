RRB Paramedical Recruitment 2025: आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, ऐसे करें रेलवे नौकरी के लिए अप्लाई
RRB Paramedical Recruitment 2025: आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, ऐसे करें रेलवे नौकरी के लिए अप्लाई

RRB Paramedical Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में 400 से अधिक पदों की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. रेलवे में नौकरी पाने के लिए आइए जानते हैं कहां आवेदन करना होगा?

Sep 05, 2025
RRB Paramedical Recruitment 2025: आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, ऐसे करें रेलवे नौकरी के लिए अप्लाई

RRB Paramedical Recruitment 2025: भारतीय रेलवे की ओर से आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट में बदलाव हो चुका है. आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 सितंबर 2025 तक आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती में आवेदन कर सकते हैं. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से रेलवे में कुल 434 रिक्त पदों पर भर्ती करवाई जाएगी. आइए जानते हैं किन पदों में कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी दी जाएगी और आवेदन प्रोसेस क्या है?

किन पदों पर कितनी भर्ती?

  1. नर्सिंग सुपरिटेंडेंट- 272
  2. फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)- 105
  3. डाईलायसिस तकनीशियन- 04
  4. डाईलायसिस तकनीशियन- 33
  5. रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन- 04
  6. ईसीजी तकनीशियन- 04
  7. लेबोरेटरी सहायक ग्रेड II-12

किस पद के लिए कितनी सैलरी?

  • नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 44900 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी.
  • डाईलायसिस तकनीशियन की 35400 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी.
  • स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II की 35400 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी.
  • फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड) की 29200 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी.
  • रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन की 29200 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी.
  • ईसीजी तकनीशियन की 25500 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी.
  • लेबोरेटरी सहायक ग्रेड II की 21700 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट- hwww.rrbapply.gov.in पर जाएं.
  2. नए यूजर हैं तो CEN के लिए अकाउंट बनाना होगा जिसके लिए फोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करें.
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भर लें.
  4. लाइव फोटो अपलोड के साथ हस्ताक्षर को भी अपलोड करें.
  5. आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स का प्रीव्यू करें और आवेदन शुल्क भर दें.
  6. इसके बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट भी निकाल लें.

ये भी पढ़ें- IBPS RRB Recruitment 2025: आईबीपीएस ने निकाली 13000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जल्दी चेक करें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

RRB Paramedical Recruitment 2025

