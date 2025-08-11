RRB Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल के 434 पदों पर निकाली भर्ती, 8 सितंबर से पहले करें आवेदन

RRB Paramedical Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने पैरामेडिकल कैटेगरी में विभिन्न 434 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 9 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

इन पदों पर निकली भर्ती

नर्सिंग अधीक्षक - 272 पद

डायलिसिस तकनीशियन - 4 पद

स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II - 33 पद

फार्मासिस्ट (प्रवेश ग्रेड) - 105 पद

रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन - 4 पद

ईसीजी तकनीशियन - 4 पद

लैबोरेटकरी असिस्टेंड ग्रेड II - 12

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

नर्सिंग अधीक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए. डायलिसिस तकनीशियन पद के लिए कैंडिडेट के पास हेमोडायलिसिस में डिप्लोमा होनी चाहिए. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 40 साल तय किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, जनरल वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपए और SC, ST, EWS, PWD, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, आदि. वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपए का भुगतान करना होगा.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में देश के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट ही आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

इतनी मिलेगी सैलरी

नर्सिंग अधीक्षक - 44,900 रुपये

डायलिसिस तकनीशियन - 35,400 रुपये

स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II - 35,400 रुपये

फार्मासिस्ट (प्रवेश ग्रेड) - 29,200 रुपये

रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन - 29,200 रुपये

ईसीजी तकनीशियन - 25,500 रुपये

लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड II - 21,700 रुपये

