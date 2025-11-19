RRB Group D Exam City 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड

RRB Group D Exam City Slip Out: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है. 27 नवंबर को आयोजित होने वाले एग्जाम की सिटी स्लिप भी जारी कर दी गई है, आइए जानते हैं कि कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
RRB Group D Exam City Slip 2025 Download Process: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से रेलवे ग्रुप डी की नई परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है. 27 नवंबर 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी. 19 नवंबर 2025 को सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो सरल स्टेप्स को फॉलो कर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां अपना रोल नंबर व पासवर्ड जैसी जानकारी भरें. इसके बाद सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकेंगे. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
कैसे डाउनलोड करें आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम सिटी स्लिप?
कब तक जारी होगा आरआरबी ग्रुप डी का एडमिट कार्ड?
आरआरबी की ओर से रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक अलग-अलग पालियों में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी के बाद परीक्षा तारीख से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकेगा. अगर 27 नवंबर को परीक्षा आयोजित हो रही है तो उम्मीदवारों को 24 नवंबर तक एडमिट कार्ड हासिल हो सकेगा.
किसी भी तरह की समस्या होने पर या परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार हेल्पडेस्क कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं. 91 9513631887 पर संपर्क कर परीक्षा से संबंधित या लॉगइन क्रिडेंशियल के पासवर्ड भूलने जैसी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं.
