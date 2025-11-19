Advertisement
trendingNow13009773
Hindi Newsनौकरी

RRB Group D Exam City 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड

RRB Group D Exam City Slip Out: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है. 27 नवंबर को आयोजित होने वाले एग्जाम की सिटी स्लिप भी जारी कर दी गई है, आइए जानते हैं कि कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB Group D Exam City 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड

RRB Group D Exam City Slip 2025 Download Process: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से रेलवे ग्रुप डी की नई परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है. 27 नवंबर 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी. 19 नवंबर 2025 को सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो सरल स्टेप्स को फॉलो कर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां अपना रोल नंबर व पासवर्ड जैसी जानकारी भरें. इसके बाद सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकेंगे. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

कैसे डाउनलोड करें आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम सिटी स्लिप?

  1. सबसे पहले आरआरबी की क्षेत्रीय ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा उस पर शो हो रहे लिंक पर क्लिक करें.
  3. स्क्रीन पर नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, अपना रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
  4. साथ में कैप्चा कोड भी जरूर एंटर करें और सब्मिट बटन दबा दें.
  5. स्क्रीन पर परीक्षा शहर सूचना की पर्ची ओपन हो जाएगी.
  6. इसमें दिख रही सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लें.

कब तक जारी होगा आरआरबी ग्रुप डी का एडमिट कार्ड?

Add Zee News as a Preferred Source

आरआरबी की ओर से रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक अलग-अलग पालियों में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी के बाद परीक्षा तारीख से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकेगा. अगर 27 नवंबर को परीक्षा आयोजित हो रही है तो उम्मीदवारों को 24 नवंबर तक एडमिट कार्ड हासिल हो सकेगा.

किसी भी तरह की समस्या होने पर या परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार हेल्पडेस्क कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं. 91 9513631887 पर संपर्क कर परीक्षा से संबंधित या लॉगइन क्रिडेंशियल के पासवर्ड भूलने जैसी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Railway Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका! 1700+ पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन का तरीका

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRB Group D Exam City 2025

Trending news

दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!