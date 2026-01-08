Advertisement
trendingNow13067755
Hindi NewsनौकरीRRB Railway Jobs Exams: रेलवे भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, फरवरी और मार्च में होंगे एग्जाम; नोट करें डेट्स

RRB Railway Jobs Exams: रेलवे भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, फरवरी और मार्च में होंगे एग्जाम; नोट करें डेट्स

RRB Railway Jobs Exams Dates 2026: भारतीय रेलवे भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ है. रेलवे ने पैरामेडिकल, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर समेत 5 बड़ी भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है. फरवरी से मार्च 2026 के बीच परीक्षाएं आयोजित होंगी. आइए एग्जाम डेट्स की लिस्ट देख लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB Railway Jobs Exams: रेलवे भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, फरवरी और मार्च में होंगे एग्जाम; नोट करें डेट्स

RRB Railway Jobs Exams Dates 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कैटेगरी जैसी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. रेलवे भर्ती की इन परीक्षाओं की तारीख के ऐलान के बाद उम्मीदवारों के लिए साफ हो गया है कि कब तक उन्हें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है. समय कम है और ऐसे में फटाफट से रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दें. आइए जानते हैं कि कब किस पद भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

कंप्यूटर आधारित परीक्षा

आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर, सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, पैरा मेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन ग्रेड I और III भर्ती परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर-बेस्ड होगा. परीक्षा तारीख से 10 दिन पहले सिटी स्लिप जारी कर दिया जाएगा. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरबी भर्ती परीक्षा की डेट्स को घोषित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नोट कर लें ये डेट्स

  • 11 फरवरी और 12 फरवरी 2026- आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर (CEN-04/2025)         
  • 16 फरवरी,17 फरवरी और 18 फरवरी 2026- आरआरबी सहायक लोको पायलट (ALP-CEN 01/2025)          
  • 19 फरवरी, 20 फरवरी और 03 मार्च 2026- आरआरबी जूनियर इंजीनियर JE (CEN-03/2025)
  • 05 मार्च से 09 मार्च 2026- आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड I और III (CEN-02/2025)
  • 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च 2026- आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ (CEN-03/2025)

कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

परीक्षा की तारीख से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. इसे चेक करने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करने के बाद एडमिट कार्ड देख सकते हैं. यहां से ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें- लेखपाल और पटवारी... क्या एक ही या दोनों में होता है अंतर? यहां समझिए कौन सा ज्यादा पावरफुल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Railway exam

Trending news

ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी