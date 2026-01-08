RRB Railway Jobs Exams: रेलवे भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, फरवरी और मार्च में होंगे एग्जाम; नोट करें डेट्स

RRB Railway Jobs Exams Dates 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कैटेगरी जैसी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा. रेलवे भर्ती की इन परीक्षाओं की तारीख के ऐलान के बाद उम्मीदवारों के लिए साफ हो गया है कि कब तक उन्हें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है. समय कम है और ऐसे में फटाफट से रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दें. आइए जानते हैं कि कब किस पद भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर, सहायक लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, पैरा मेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन ग्रेड I और III भर्ती परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर-बेस्ड होगा. परीक्षा तारीख से 10 दिन पहले सिटी स्लिप जारी कर दिया जाएगा. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरबी भर्ती परीक्षा की डेट्स को घोषित किया गया है.

नोट कर लें ये डेट्स

11 फरवरी और 12 फरवरी 2026- आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर (CEN-04/2025)

16 फरवरी,17 फरवरी और 18 फरवरी 2026- आरआरबी सहायक लोको पायलट (ALP-CEN 01/2025)

19 फरवरी, 20 फरवरी और 03 मार्च 2026- आरआरबी जूनियर इंजीनियर JE (CEN-03/2025)

05 मार्च से 09 मार्च 2026- आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड I और III (CEN-02/2025)

10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च 2026- आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ (CEN-03/2025)

कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

परीक्षा की तारीख से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. इसे चेक करने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करने के बाद एडमिट कार्ड देख सकते हैं. यहां से ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

