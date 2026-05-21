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RRB Technician Grade 1 Result 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड के टेक्निकल ग्रेड 1 का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB Technician Grade 1 Result 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड ने 13 मार्च 2026 को आयोजित की गई टेक्निकल ग्रेड 1 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सरल तरीके को अपनाकर ऑनलाइन आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 1 सीबीटी का रिजल्ट चेक और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 21, 2026, 07:07 PM IST
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RRB Railway Recruitment Board Technical Grade 1 result
RRB Railway Recruitment Board Technical Grade 1 result

RRB Technician Grade 1 Result 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने केंद्रीय रोजगार अधिसूचना (CEN) 02/2025 के माध्यम से साल 2026 के टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का रिजल्ट औपचारिक तौर पर जारी कर दिया है. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार जिन्होंने 13 मार्च 2026 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) परीक्षा दी थी वो आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइट के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं. भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 पद के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट देखने को मिल सकेगा जिसे वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्कोर देख सकते हैं. आइए जानते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 सीबीटी रिजल्ट को कहां से और कैसे चेक कर सकते हैं?

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सीबीटी राउंड में शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को अगली भर्ती प्रक्रिया को अपनाना होगा. इसके तहत अस्थायी रूप से चयनित किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज वैरिफिकेशन (डीवी) और मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा.

कैसे चेक करें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 रिजल्ट?

  1. सबसे पहले क्षेत्रीय आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

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  2. होमपेज पर सीईएन 02/2025 के अंतर्गत 'टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल रिजल्ट 2026' शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट शो होगी.

  4. इस पीडीएफ में उम्मीदवार अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं.

  5. अपना रोल नंबर सर्च करने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें.

  6. अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगिन करें.

  7. स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा जिसकी जरूरत भविष्य में पड़ सकती है.

  8. इसलिए इसका पीडीएफ अपने पास जरूर डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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