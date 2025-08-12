RRB Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड में अप्रेंटिस के 904 पदों पर निकली भर्ती, 13 अगस्त से पहले करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

RRB Apprentice Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने साउथ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 904 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई, 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त, 2025 तय है. इसलिए जो उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट rrchubli.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं में 50% अंकों के साथ डिग्री होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट के पास संबंधित क्षेत्र में ITI की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, ST, SC, PWD, महिलाएं और अन्य आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. वहीं, जनरल और OBC वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

स्टाइपेंड

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को रेलवे नियमों के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा. वहीं, चयन प्रक्रिया, योग्यता, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशल नोटिस को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा नहीं देना होगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.rrchubli.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को भरें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करें.

फिर फार्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

