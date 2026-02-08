Advertisement
trendingNow13102562
Hindi NewsनौकरीRRB Admit Card 2026 OUT: सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट

RRB Admit Card 2026 OUT: सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट

RRB Section Controller Admit Card 2026 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB Admit Card 2026 OUT: सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट

RRB Section Controller Admit Card 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आज, 08 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर सेक्शन कंट्रोलर एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जाम की तैयारी के साथ हॉल टिकट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब होगी परीक्षा? 

आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए भर्ती परीक्षा 11 और 12 फरवरी, 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होंगी, जिसमें कुल 100 अंकों के लिए 100 सवाल पूछे जाएंगे और अवधि 2 घंटे होगी. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इतने पदों पर होगी भर्ती

आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर के रिक्त 368 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन आवंटित केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: NHAI Recruitment 2026: हाथ से न निकल जाए मौका, डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन का कल लास्ट डेट, 1.77 लाख होगी सैलरी

RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा 2026 इंपोर्टेंट डेट्स-

  • रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट - 15 सितंबर, 2025

  • रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट  - 14 अक्टूबर, 2025

  • आवेदन शुल्क भुगतान अंतिम तिथि - 16 अक्टूबर, 2025

  • करेक्शन विंडो - 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2025 तक 

  • एप्लीकशन स्टेटस - 12 दिसंबर, 2025

  • सिटी इंटीमेशन स्लिप - 03 फरवरी, 2026

  • एडमिट कार्ड - 08 फरवरी, 2026

  • CBT एग्जाम डेट - 11 और 12 फरवरी, 2026

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड- 

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आरआरबी की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एडमिट कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: PSEB Admit Card 2026 OUT: छात्रों का इंतजार खत्म, पंजाब बोर्ड ने जारी किए 10वीं के एडमिट कार्ड, pseb.ac.in से करें डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RRB Section Controller Admit Card 2026 OUT

Trending news

500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?