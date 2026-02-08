RRB Admit Card 2026 OUT: सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट

RRB Section Controller Admit Card 2026 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.
RRB Section Controller Admit Card 2026 OUT: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आज, 08 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर सेक्शन कंट्रोलर एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जाम की तैयारी के साथ हॉल टिकट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
कब होगी परीक्षा?
आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए भर्ती परीक्षा 11 और 12 फरवरी, 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होंगी, जिसमें कुल 100 अंकों के लिए 100 सवाल पूछे जाएंगे और अवधि 2 घंटे होगी. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.
इतने पदों पर होगी भर्ती
आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर के रिक्त 368 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन आवंटित केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा 2026 इंपोर्टेंट डेट्स-
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट - 15 सितंबर, 2025
रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट - 14 अक्टूबर, 2025
आवेदन शुल्क भुगतान अंतिम तिथि - 16 अक्टूबर, 2025
करेक्शन विंडो - 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2025 तक
एप्लीकशन स्टेटस - 12 दिसंबर, 2025
सिटी इंटीमेशन स्लिप - 03 फरवरी, 2026
एडमिट कार्ड - 08 फरवरी, 2026
CBT एग्जाम डेट - 11 और 12 फरवरी, 2026
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आरआरबी की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एडमिट कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.
फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.
एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.
भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.
RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक
