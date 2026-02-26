RRB Section Controller Answer Key 2026 OUT: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर आंसर की 2026 जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

RRB Section Controller Answer Key 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.
RRB Section Controller Answer Key 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से भारतीय रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार अब रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार आंसर की को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. आइए जानते हैं कैसे और कहां से रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की आंसर की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
भारतीय रेलवे का एक बेहद महत्वपूर्ण पद रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का होता है. इस पद पर काम करने वाले के पास ट्रेन संचालन को सुरक्षित करना और समय पर ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी होती है. किसी खास रेलखंड में सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है कि वो ट्रेनों के आने-जाने पर कंट्रोल रखें.
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी और 12 फरवरी 2026 को किया गया था. देश के विभिन्न परीक्षा सेंटर में रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया. रिजल्ट जारी करने से पहले आंसर की जारी कर दी गई है जिसके माध्यम से उम्मीदवार जान सकेंगे कि वो परीक्षा में कितने सवालों का जवाब सही देकर आए हैं.
रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी होगा? उम्मीद है कि मार्च के शुरुआती दिनों में रिजल्ट की घोषणा हो सकती है जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों का सिलेक्शन 3 चरणों के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा में सफल होने के बाद सेलेक्शन रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के पदों के लिए उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और फिर जाकर सेलेक्शन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. अधिक जानकारी या अन्य किसी अपडेट के लिए उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
