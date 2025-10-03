RRB Recruitment 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन का मौका, नहीं किया अप्लाई? फटाफट जानें तरीका

RRB Section Controller Officer Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से 14 अक्टूबर तक सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर की भर्ती की जा रही है और बस कुछ दिन ही बाकी है. इसलिए फटाफट आवेदन प्रोसेस जान लीजिए.
RRB Section Controller Officer Recruitment 2025: क्या अभी तक बस आप आवेदन करने का सोच ही रहे हैं लेकिन रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं? अगर हां, तो फटाफट देरी न किए बिना आवेदन का तरीका जान लीजिए. अक्टूबर की शुरूआत हो चुकी है और 14 अक्टूबर भी करीब है. रेलवे की ओर से आवेदन के लिए आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2025 जारी की गई है. ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 20 से 33 साल के बीच है वो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन योग्यता की जरूरत है और कितना आवेदन शुल्क है?
किन योग्यता की जरूरत?
रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री होगी. उम्मीदवार की उम्र 20 से 33 साल के बीच होनी जरूरी है.
सैलरी और फायदे?
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर के लिए चयन करने के बाद मासिक सैलरी 35,400 रुपये से 44,900 रुपये मिल सकते हैं. जबकि, अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो HRA, DA, TA और अन्य भत्ते का फायदा भी दिया जाएगा.
क्या है आवेदन शुल्क?
कैसे करें RRB Recruitment 2025 के लिए आवेदन?
