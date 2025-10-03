Advertisement
trendingNow12945831
Hindi Newsनौकरी

RRB Recruitment 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन का मौका, नहीं किया अप्लाई? फटाफट जानें तरीका

RRB Section Controller Officer Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से 14 अक्टूबर तक सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर की भर्ती की जा रही है और बस कुछ दिन ही बाकी है. इसलिए फटाफट आवेदन प्रोसेस जान लीजिए.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB Recruitment 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन का मौका, नहीं किया अप्लाई? फटाफट जानें तरीका

RRB Section Controller Officer Recruitment 2025: क्या अभी तक बस आप आवेदन करने का सोच ही रहे हैं लेकिन रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं? अगर हां, तो फटाफट देरी न किए बिना आवेदन का तरीका जान लीजिए. अक्टूबर की शुरूआत हो चुकी है और 14 अक्टूबर भी करीब है. रेलवे की ओर से आवेदन के लिए आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2025 जारी की गई है. ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 20 से 33 साल के बीच है वो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन योग्यता की जरूरत है और कितना आवेदन शुल्क है?

किन योग्यता की जरूरत?

रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री होगी. उम्मीदवार की उम्र 20 से 33 साल के बीच होनी जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

सैलरी और फायदे?

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर के लिए चयन करने के बाद मासिक सैलरी 35,400 रुपये से 44,900 रुपये मिल सकते हैं. जबकि, अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो HRA, DA, TA और अन्य भत्ते का फायदा भी दिया जाएगा.

क्या है आवेदन शुल्क?

  • सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी:- 500 रुपये
  • एससी/एसटी/पीएच:- 250 रुपये
  • सभी वर्ग की महिला:- 250 रुपये
  • सुधार शुल्क:- 250 रुपये

कैसे करें RRB Recruitment 2025 के लिए आवेदन?

  1. सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट- indianrailways.gov.in पर जाएं.
  2. लॉगिन प्रोसेस को अपनाने के बाद ‘Section Controller Recruitment’ लिंक पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें.
  4. मांगे जा रहे दस्तावेज जैसे- फोटो, सिग्नेचर आदि को अपलोड कर दीजिए.
  5. आखिर में अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट पर क्लिक करें.
  6. इस तरह से आवेदन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और कन्फर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- SBI Recruitment 2025: बिना एग्जाम के आईटी वालों के लिए सरकारी बैंक में नौकरी; जानें अप्लाई प्रोसेस, योग्यता और अन्य डिटेल्स

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRB Recruitment 2025

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;