नौकरी

RRC ECR Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले, रेलवे में 1149 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025 Notification: रेलवे भर्ती सेल (RRC) ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) में अप्रेंटिस के 1149 पदों पर नई वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2025 तय की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:46 PM IST
RRC ECR Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले, रेलवे में 1149 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

RRC ECR Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. रेलवे भर्ती सेल (RRC) ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) में अप्रेंटिसशिप के 1149 पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 26 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं में की डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: NIT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 33 साल तक की उम्र वालों के लिए निकली भर्ती; जानें अप्लाई प्रोसेस

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल/OBC/EWS - 100 रुपये 

  • SC/ST/PwBD/ महिलाएं - निशुल्क 

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • मेरिट लिस्ट 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

  • मेडिकल एग्जाम

इतना मिलेगा स्टाइपेंड 
चुने गए योग्य उम्मीदवारों को 7700 से 8050 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, योग्यता या अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: DRDO Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए डीआरडीओ में 195 पदों पर निकली भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

