RRC Railway Recruitment 2025: रेलवे में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी! 12 अक्टूबर से पहले यहां करें Apply, जानें प्रोसेस और सैलरी

RRC Railway Recruitment 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर मिल रहा है. यहां बिना किसी लिखित परीक्षा के खिलाड़ियों की नौकरी लग सकती है. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां आवेदन करना है.
Trending Photos
RRC Railway Recruitment 2025: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा को दिखा चुके हैं अब नौकरी करने का प्लान बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए रेलवे भर्ती में स्वागत है. जी हां, रेलवे की ओर से खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है. इसके लिए योग्य उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है. आवेदन प्रक्रिया को हर खिलाड़ी अपना सकता है. स्पोर्ट्स कोटा के जरिए रेलवे की ओर से नौकरी दी जा रही है. आवेदन प्रक्रिया को 12 अक्टूबर तक अपना सकते हैं. प्रतिभावान खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी मिल सकती है. साउथर्न रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में किन योग्यता, आवेदन और चयन प्रोसेस के बारे में बताया गया है? आइए जान लेते हैं.
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल करेगा भर्ती
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से कुल 67 भर्ती निकाली गई है. स्पोर्ट्स कोटा (लेवल 1 से लेकर 5 तक) पद पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू है और 12 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का मौका है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की आधिकारिक वेबसाइट- rrcmas.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत और क्या है आयु सीमा?
रेलवे स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती अलग-अलग लेवल पर करेंगे. इसके लिए योग्यता और पद भी अलग-अलग तय किए गए हैं. लेवल 2/3 के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार कॉमनवेल्थ गेम्स या यूथ गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप या चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जैसे गेम्स में भारत को रिप्रजेंट किया हो या फिर इनमें वो थर्ड पोजीशन पर रहा हो. लेवल 1 के लिए उम्मीदवार के लिए भी ये सभी योग्यता होना जरूरी है. लेवल 4/5 (बी-कैटेगरी) के लिए इच्छुक उम्मीदवार स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप एशियन गेम्स या यूथ ओलम्पिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप या चैंपियंस ट्रॉफी या डेविस कप में थर्ड पोजीशन जरूरी है.
18 से 25 साल के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 1 जनवरी 2026 तक में 25 वर्ष के होने वाले उम्मीदवार वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन शुल्क कितना है?
जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है. इसके अलावा सभी वर्ग की महिला, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है.
क्या है आवेदन प्रोसेस?
क्या है चयन प्रक्रिया?
किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी लेकिन स्पोर्ट्स ट्रायल लिया जाएगा. इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी होगा जिसके बाद आपकी नौकरी लग सकती है.
कितनी मिलेगी सैलरी?
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भर्ती चयनित स्पोर्ट्सपर्सन को लेवल 1 से लेवल 5 तक में रखा जा सकता है. ऐसे में 18,000 रुपये से 29,200 रुपये तक के बीच में बेसिक सैलरी मिल सकती है. साथ में अन्य भत्ते का लाभ भी मिल सकेगा.
ये भी पढ़ें- ICG Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी, भारतीय तटरक्षक बल में निकली भर्ती; इस तरह से करना होगा आवेदन