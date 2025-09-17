RRC Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं और 12वीं वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका! 1763 अप्रेंटिस भर्ती के लिए ये है आवेदन प्रोसेस

RRC NCR Apprentices Notification 2025: उत्तर मध्य रेलवे की ओर से 1763 एक्ट अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली गई है. आरआरसी भर्ती 2025 अधिसूचना के तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए प्रक्रिया को 18 सितंबर 2025 से शुरू किया जाएगा. उम्मीदवारों के पास 17 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई करने का मौका है. हालांकि, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है तो आप किसी भी इंटरनेट और नेटवर्क क्षेत्र में रहकर अप्लाई कर सकते हैं. आरआरसी भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है और क्या योग्यता चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं.

रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए क्या योग्यता जरूरी?

आरआरसी एनसीआर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले के लिए जरूरी है कि उन्होंने 10वीं, 12वीं या आईटीआई की हो. कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ पास होने वाले ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी आईटीआई सर्टिफिकेट भी जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल है.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले उत्तर मध्य रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट- rrcpryj.org पर जाए. पहली बार आए हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या यूजरनेम से लॉगिन करें. यहां North Central Railway (RRC NCR) का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें. यहां से आवेदन का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जानकारी भी हासिल कर सकते हैं. फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें और मांगे जा रहे दस्तावेज भी अपलोड कर दें. ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए आवेदन शुल्क चुका सकते हैं और फॉर्म का प्रीव्यू करें. सभी डिटेल्स सही है और सारे दस्तावेज सही जमा किए हैं ये एक बार चेक करें. इसके बाद सबमिट कर दें और कन्फर्मेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल लें.

