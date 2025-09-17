RRC Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं और 12वीं वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका! 1763 अप्रेंटिस भर्ती के लिए ये है आवेदन प्रोसेस
Advertisement
trendingNow12925651
Hindi Newsनौकरी

RRC Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं और 12वीं वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका! 1763 अप्रेंटिस भर्ती के लिए ये है आवेदन प्रोसेस

RRC NCR Apprentices Notification 2025अगर आप 10वीं, 12वीं या आईटीआई कर चुके हैं तो आपके पास रेलवे की आरआरसी भर्ती के लिए आवेदन करने का अच्छा मौका है. 17 अक्टूबर 2025 तक अप्रेंटिस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आइए आवेदन का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRC Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं और 12वीं वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका! 1763 अप्रेंटिस भर्ती के लिए ये है आवेदन प्रोसेस

RRC NCR Apprentices Notification 2025: उत्तर मध्य रेलवे की ओर से 1763 एक्ट अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली गई है. आरआरसी भर्ती 2025 अधिसूचना के तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए प्रक्रिया को 18 सितंबर 2025 से शुरू किया जाएगा. उम्मीदवारों के पास 17 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई करने का मौका है. हालांकि, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है तो आप किसी भी इंटरनेट और नेटवर्क क्षेत्र में रहकर अप्लाई कर सकते हैं. आरआरसी भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है और क्या योग्यता चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं.

रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए क्या योग्यता जरूरी?

आरआरसी एनसीआर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले के लिए जरूरी है कि उन्होंने 10वीं, 12वीं या आईटीआई की हो. कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ पास होने वाले ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा जारी आईटीआई सर्टिफिकेट भी जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले उत्तर मध्य रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट- rrcpryj.org पर जाए.
  2. पहली बार आए हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या यूजरनेम से लॉगिन करें.
  3. यहां North Central Railway (RRC NCR) का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. यहां से आवेदन का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जानकारी भी हासिल कर सकते हैं.
  5. फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें और मांगे जा रहे दस्तावेज भी अपलोड कर दें.
  6. ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए आवेदन शुल्क चुका सकते हैं और फॉर्म का प्रीव्यू करें.
  7. सभी डिटेल्स सही है और सारे दस्तावेज सही जमा किए हैं ये एक बार चेक करें.
  8. इसके बाद सबमिट कर दें और कन्फर्मेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें.
  9. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल लें.

ये भी पढ़ें- WBSSC SLST उत्तर कुंजी 2025 जारी, फटाफट यहां से करें डाउनलोड; जानें Step By Step प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

RRC Recruitment 2025

Trending news

बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
;