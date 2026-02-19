Railway Vacancy 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका... 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा के लगेगी जॉब

RRC WR Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. आइए आरआरसी अप्रेंटिस भर्ती 2026 के बारे में विस्तार से जानते हैं.
RRC WR Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. बिना परीक्षा दिए सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका मिल रहा है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से 5000 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी बिना कोई एग्जाम के हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा चांस है. आरआरसी ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. युवा में सिर्फ काम सीखने का मौका नहीं करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. आइए रेलवे भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.
रेलवे में करियर बनाने का अच्छा मौका है. पश्चिमी रेलवे में बिना एग्जाम के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की ओर से भर्ती की जा रही है. इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से ओपन होगी. इसके बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 23 मार्च को शाम 5 बजे के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगी.
ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने कक्षा 10+2 परीक्षा स्कीम के जरिए कम से कम 50% अंक हो. साथ में NCVT मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट हो. इस पद भर्ती के लिए एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूरी है. आवेदन के लिए न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 24 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु में नियम के अनुसार छूट मिलेगी.
चयन प्रक्रिया के तहत मेरिट बेस पर शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है. नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा. अप्रेंटिसशिप की पूरी अवधि 1 साल तक के समय सीमा के साथ होगी. अधिक जानकारी के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc-wr.com पर जा सकते हैं.
