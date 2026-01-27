RSSB Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान के 6 विभागों में 804 पदों पर भर्ती, जानिए आवेदन प्रोसेस, परीक्षा तिथि और एग्जाम पैटर्न?

RSSB Lab Assistant Recruitment 2026: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का शानदार मौका है. राजस्थान सरकार की ओर से लिबर्टी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है.
RSSB Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी नौकरी का मौका दिया जा रहा है. लगभग 6 विभागों में लैब असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुका है. कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग जैसे 6 विभागों में लैब असिस्टेंट की भर्ती आवेदन किया जा रहा है. लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा. कुल 804 लिबर्टी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रोसेस, भर्ती परीक्षा की तिथि और एग्जाम पैटर्न जानते हैं.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लिबर्टी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के कुल 804 पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 है.
राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, सामान्य वर्ग समेत अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये प्रति आवेदन शुल्क है.
न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी उम्र में छूट हासिल हो सकती है.
लिबर्टी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का आयोजन 10 मई 2026 को किया जाएगा. RSSB लैब सहायक भर्ती एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुल 400 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए कुल समय 4 घंटे तक मिलेगा. गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी है जो 0.33 अंक हैं. हर गलत जवाब पर 0.33 अंक काट दिए जाएंगे. लिखित परीक्षा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एसएसओ पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं. यहां भर्ती प्रक्रिया से लेकर भर्ती परीक्षा तक आदि जानकारी देखने को मिल सकती है. भर्ती से जुड़े सभी अपडेट के लिए वेबसाइट चेक कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को लेवल-08 के तहत सैलरी दी जाएगी.
