RSSB Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान के 6 विभागों में 804 पदों पर भर्ती, जानिए आवेदन प्रोसेस, परीक्षा तिथि और एग्जाम पैटर्न?

RSSB Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी नौकरी का मौका दिया जा रहा है. लगभग 6 विभागों में लैब असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुका है. कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग जैसे 6 विभागों में लैब असिस्टेंट की भर्ती आवेदन किया जा रहा है. लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा. कुल 804 लिबर्टी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रोसेस, भर्ती परीक्षा की तिथि और एग्जाम पैटर्न जानते हैं.

कुल 804 पदों पर भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लिबर्टी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के कुल 804 पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 है.

RSSB Lab Assistant Vacancy: योग्यता

माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए उम्मीदवार के पास साइंस स्ट्रीम होनी जरूरी है.

कृषि विभाग के लिए विज्ञान के साथ 12वीं की परीक्षा में पास होना जरूरी है.

संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए 12वीं में साइंस होनी चाहिए या फिर वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक सब्जेक्ट वाले भी योग्य हैं. अन्य विभागों के लिए भी अलग-अलग योग्यता की मांग है. ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में विस्तार से चेक कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, सामान्य वर्ग समेत अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये प्रति आवेदन शुल्क है.

Add Zee News as a Preferred Source

आयु सीमा

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी उम्र में छूट हासिल हो सकती है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले एसएसओ पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर ‘Recruitment Portal’ शो होगा उस पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को फॉल करके लॉगिन कर लें. इसके बाद आवेदन पत्र शो हो जाएगा उसे ओपन कर लें. मांगी जा रही डिटेल्स को फॉर्म में भर दें और सभी जानकारी को एक बार फिर से देख लें. फॉर्म भरने के बाद फोटो, सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करें. आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और उसे डाउनलोड भी जरूर कर लें.

RSSB Lab Assistant Exam: परीक्षा की तारीख और पैटर्न?

लिबर्टी असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का आयोजन 10 मई 2026 को किया जाएगा. RSSB लैब सहायक भर्ती एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुल 400 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए कुल समय 4 घंटे तक मिलेगा. गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी है जो 0.33 अंक हैं. हर गलत जवाब पर 0.33 अंक काट दिए जाएंगे. लिखित परीक्षा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एसएसओ पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं. यहां भर्ती प्रक्रिया से लेकर भर्ती परीक्षा तक आदि जानकारी देखने को मिल सकती है. भर्ती से जुड़े सभी अपडेट के लिए वेबसाइट चेक कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को लेवल-08 के तहत सैलरी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- India Post Vacancy: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... डाकघर में 28740 पदों पर भर्तियां, आपके राज्य में कितनी निकली वैकेंसी? जानिए