RVNL में 17 पदों पर निकली वैकेंसी, 2,20,000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स
Advertisement
trendingNow12931879
Hindi Newsनौकरी

RVNL में 17 पदों पर निकली वैकेंसी, 2,20,000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स

Sarkari Naukari: नौकरी चाहिए फटाफट यहां कर लें अप्लाई. जी हां, आरवीएनएल ने 17 पदों पर भर्ती निकाली है, इन पदों पर आपको 2.20 लाख तक सैलरी मिल सकती है.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RVNL में 17 पदों पर निकली वैकेंसी, 2,20,000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स

RVNL Recruitment 2025: अगर आप जॉब की तलाश में हैं या फिर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, आरवीएनएल (RVNL) ने 17 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन कर सकते हैं. भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट rvnl.org पर मिल जाएगी.  

पदों की डिटेल्स 
सीनियर डीजीएम के 6 पोस्ट, मैनेजर के लिए भी 6 पद, डिप्टी मैनेजर के लिए 2 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 पोस्ट हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

Add Zee News as a Preferred Source

  • सीनियर डीजीएम- 80,000 से 2,20,000 रुपये तक 

  • मैनेजर- 50,000-1,60,000 रुपये तक 

  • डिप्टी मैनेजर- 40,000-1,40,000 रुपये तक 

  • असिस्टेंट मैनेजर- 30,000-1,20,000 रुपये तक 

कौन कर सकता है अप्लाई?
योग्यता की बात करें तो इन पदों पर वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते है जिसके पास बी.ई या फिर बी.टेक की डिग्री हो. रिजल्ट में कम से कम 60 प्रतिशत नंबर हों. उम्मीदवारों की उम्र अलग-अलग पद के हिसाब से अलग तय की गई है. जनरल बात करें तो इन पदों के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 35 साल से लेकर 48 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षण कैटगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.  

ISRO VSSC Recruitment 2025: असिस्टेंट से लेकर ड्राइवर और फायरमैन तक; 39 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते अप्लाई

रजिस्ट्रेशन फीस और सेलेक्शन प्रोसेस?
आवेदन फीस की बात करें तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 400 रुपये है. वहीं, एससी, एसटी और ईडब्लयूएस उम्मीदवारों के लिए फीस फ्री है. वहीं पदों पर सेलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा. बता दें, आवेदन के लिए आपको वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे प्रिंटआउट निकालकर अच्छे से भरना होगा. इसके बाद फॉर्म को नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा.

ये रहा पता- Ground Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066 

Notification Link- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

RVNL Recruitment 2025

Trending news

ब्राह्मण होने के नाते मुझे नहीं मिला आरक्षण, ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
ब्राह्मण होने के नाते मुझे नहीं मिला आरक्षण, ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;