RVNL में 17 पदों पर निकली वैकेंसी, 2,20,000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स

RVNL Recruitment 2025: अगर आप जॉब की तलाश में हैं या फिर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, आरवीएनएल (RVNL) ने 17 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन कर सकते हैं. भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट rvnl.org पर मिल जाएगी.

पदों की डिटेल्स

सीनियर डीजीएम के 6 पोस्ट, मैनेजर के लिए भी 6 पद, डिप्टी मैनेजर के लिए 2 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 पोस्ट हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

सीनियर डीजीएम- 80,000 से 2,20,000 रुपये तक

मैनेजर- 50,000-1,60,000 रुपये तक

डिप्टी मैनेजर- 40,000-1,40,000 रुपये तक

असिस्टेंट मैनेजर- 30,000-1,20,000 रुपये तक

कौन कर सकता है अप्लाई?

योग्यता की बात करें तो इन पदों पर वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते है जिसके पास बी.ई या फिर बी.टेक की डिग्री हो. रिजल्ट में कम से कम 60 प्रतिशत नंबर हों. उम्मीदवारों की उम्र अलग-अलग पद के हिसाब से अलग तय की गई है. जनरल बात करें तो इन पदों के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 35 साल से लेकर 48 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षण कैटगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

रजिस्ट्रेशन फीस और सेलेक्शन प्रोसेस?

आवेदन फीस की बात करें तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 400 रुपये है. वहीं, एससी, एसटी और ईडब्लयूएस उम्मीदवारों के लिए फीस फ्री है. वहीं पदों पर सेलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा. बता दें, आवेदन के लिए आपको वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे प्रिंटआउट निकालकर अच्छे से भरना होगा. इसके बाद फॉर्म को नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा.

ये रहा पता- Ground Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066

Notification Link-