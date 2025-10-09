Sarkari Naukri: 50 साल की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... मिलेंगे हर महीने 50000 रुपये, जानें कहां और कैसे करें आवेदन

SAI Assistant Chef Recruitment 2025: खाना बनाना और लोगों को बनाकर खिलाना खूब पसंद हैं तो आप अपनी पसंद को कमाई का जरिया बना सकते हैं. हर महीने 50000 रुपये वाली सैलरी की सरकारी नौकरी निकली है और खाना बनाने के शौकीन आवेदन करने का सोच सकते हैं. भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से असिस्टेंट शेफ की भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकता है. आइए जानते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट शेफ की नौकरी कैसे लग सकती है और इसके लिए आवेदन प्रोसेस क्या है?

योग्यता

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा असिस्टेंट शेफ की भर्ती की जाएगी. इसके लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी या पाक कला में बीए या फिर पाक कला में बीएसएससी जैसी डिग्री होना जरूरी है. साथ ही एक साल का अनुभव भी जरूरी है.

50 साल की उम्र वालों को मिलेगी नौकरी

भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट शेफ के लिए 1 वैकेंसी खाली है. 50 साल के उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं. इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके बाद चयन किया जाएगा. नौकरी लग जाने के बाद प्रतिमाह 50000 रुपये सैलरी मिलेगी.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- sportsauthorityofindia.nic.in पर जाएं. पेज के ओपन होते ही होमपेज पर आवेदन लिंक शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर को दर्ज करें. मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें और फॉर्म को भर दें. जो डॉक्टूमेंट्स मांगे जाएं उन्हें भी स्कैन कर अपलोड कर दें. आखिर में सभी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को जमा कर दें. कन्फर्म्ड आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

