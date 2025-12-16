SAI Recruitment 2025: 64 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... इंटरव्यू के बाद सीधी भर्ती, मिलेगी 2.09 लाख की मंथली सैलरी

Advertisement
SAI Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. करीब 2.09 लाख की सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं, आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:47 PM IST
SAI Recruitment 2025: खेल में रुचि रखते हैं या फिर अच्छा खासा अनुभव है? तो आपके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी का अवसर है. यहां पर नई भर्ती निकली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से अप्लाई करना होगा. आइए जानते हैं कि चीफ कोच भर्ती के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है और इसका प्रोसेस क्या होगा?

कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चीफ कोच पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthorityofindia.gov.in पर आवेदन पत्र मिलेगा. 11 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. इसके बाद एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. कुल 11 पदों पर भर्ती निकली है.

किन योग्यता की जरूरत?

ओलम्पिक या विश्व चैंपियनशिप में मेडल विजेता या फिर कम से कम 2 बार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले या द्रोणाचार्य पुरस्कार हासिल करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

शैक्षिक योग्यता के साथ ही किसी सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान या निजी संगठन से जुड़े खेलों में 3 साल का कोचिंग अनुभव होना भी जरूरी है. योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

आवेदक की न्यूनतम उम्र 64 साल तक योग्य है. नाम के शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा. लेवल-12 के तहत उम्मीदवार को 78800 रुपये से 209200 रुपये प्रतिमाह की नौकरी हासिल हो सकती है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. sportsauthorityofindia.gov.in पर ‘Chief Coach’ भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा.
  3. वहां Apply Online के लिए लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. ईमेल आईडी को एंटर करें और मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  5. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट को एंटर करें और फॉर्म में भरी सभी जानकारी चेक कर लें.
  6. आखिर में फॉर्म सब्मिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

