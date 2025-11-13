Advertisement
SAIL MT Recruitment 2025: इंजीनियरिंग वालों के लिए सरकारी नौकरी... सबसे बड़ी भारतीय स्टील कंपनी में निकली 100+ भर्ती, जानें अप्लाई प्रोसेस

SAIL MT Recruitment 2025: इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है. भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. आइए योग्यता, आवेदन का तरीका और अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:10 PM IST
SAIL MT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो मौका अच्छा है. भारत की सबसे बड़ी और नामी सरकारी स्टील कंपनी में 100 से ज्यादा भर्ती निकली है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑफिशिलल वेबसाइट sailcareers.com पर 15 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है जिसमें न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक मिले हो. इस भर्ती के लिए किसी क्षेत्र में एक्सपीरियंस जरूरी नहीं हैं. इसका मतलब की फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं. बस ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या सिविल आदि में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.

आवेदन फीस कितनी है?

सामान्य या ओबीसी वर्ग के लिए 1050 रुपये आवेदन फीस है. जबकि, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी जैसे अन्य वर्गों के लिए आवेदन फीस 300 रुपये है.

क्या है आवेदन का तरीका?

  1. सबसे पहले सेल के ऑफिशियल वेबसाइट sailcareers.com पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद MT वैकेंसी से संबंधित लिंक स्क्रीन पर शो होगा.
  4. रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  5. फिर से लॉगिन करें और फिर स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा.
  6. यहां अपना नाम, पता, जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल्स को एंटर करें.
  7. लेटेस्ट तस्वीर, सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें.
  8. आवेदन शुल्क चुका दें और फॉर्म को सब्मिट कर दें.
  9. आखिर में आवेदन पत्र का कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

