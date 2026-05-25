SAIL Recruitment 2026: 1.40 लाख रुपये तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी... कौन कर सकता है आवेदन, क्या है अप्लाई प्रोसेस?

Sail Recruitment 2026 Job Openings: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? यंग प्रोफेशनल भर्ती 2026 के तहत अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकली है. चयनित उम्मीदवार को 1.40 लाख रुपये तक की सैलरी वाली नौकरी मिल सकेगी. आइए योग्यता, आवेदन फीस से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक सब कुछ जानते हैं.
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SAIL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना ज्यादातर हर युवा देखता है और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. ग्रेजुएट या मास्टर की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार सरल तरीके को अपनाकर लाखों रुपये तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) यंग प्रोफेशनल भर्ती 2026 के तहत कुल 48 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके जरिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और IISCO स्टील प्लांट में भर्तियां निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत 6 जून 2026 तक आवेदन करने की सुविधा मिलेगी. किन योग्यता की जरूरत है? आवेदन फीस कितनी है? आवेदन कैसे और कहां से कर सकते हैं? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 65% अंक के साथ B.Tech / B.E. की डिग्री होनी चाहिए. सिविल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों में डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा इनमें मास्ट डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. M.Tech / M.E / MBA या अन्य हाई डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन के लिए योग्य हैं तो SAIL की आधिकारिक वेबसाइट sail.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा जो 500 रुपये है. बिना आवेदन फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और रद्द हो जाएगा. नीचे की ओर आवेदन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है.
सबसे पहले SAIL की ऑफिशियल वेबसाइट sail.co.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Careers' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
पहली बार वेबसाइट पर आए हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करें.
नाम, फोन नंबर और ईमेल आदि डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन करें.
इसके बाद सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज कर दें.
साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को एक बार फिर से देखें.
प्रीव्यू करने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर दें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.
SAIL यंग प्रोफेशनल भर्ती के तहत सबसे पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) परीक्षा देनी पड़ सकती है या फिर योग्यता या मनोमितीय टेस्ट जैसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ सकता है. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. यहां पर ज्ञान और कौशल के आधार पर चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 1.40 लाख रुपये तक प्रति माह सैलरी दी जा सकती है. आवेदन से संबंधित अन्य अपडेट या अधिक जानकारी के लिए SAIL की ऑफिशियल वेबसाइट sail.co.in पर जा सकते हैं.
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