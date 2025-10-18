Advertisement
Sarkari Bank Bharti 2025: बस कुछ घंटे... निकल जाएगा सरकारी बैंक में नौकरी का मौका! धनतेरस की शाम से पहले यहां करें भर्ती के लिए आवेदन, जानें तरीका

Sarkari Bank Bharti 2025: सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज यानी 18 अक्टूबर को आखिरी मौका है। फटाफट आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाने से पहले अप्लाई कर लें. आइए जानते हैं कहां और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:46 AM IST
Sarkari Bank Bharti 2025: अगर आप भी सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो बिना कुछ देरी किए फटाफट आवेदन कर दें. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई भर्ती की आवेदन तारीख आज यानी 18 अक्टूबर को आखिरी है. धनतेरस की शाम से पहले सरकारी बैंक भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका है. 5 बजे के बाद आपके पास अप्लाई करने की सुविधा नहीं हो सकेगी. आइए जान लेते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से किन-किन पद पर भर्ती की जा रही है और आवेदन का तरीका क्या है?

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अटेंडर, फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट समेत वॉचमैन की कुल 06 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. अब तक कई उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं. बैंक की ओर से ज्यादा योग्यता वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा. सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (CBI-SUAPS) के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भर्ती की जा रही है.

7वीं से लेकर 12वीं पास हैं योग्य

बैंक के नोटिफिकेशन के आधार पर उन युवाओं को आवेदन का मौका मिलेगा जिन्होंने सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है. इसके अलावा 10वीं-12वीं और ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग पद के लिए योग्यता भी अलग है. अगर कोई उम्मीदवार अटेंडर के लिए आवेदन करना चाहता है तो 10वीं पास होना जरूरी है. वॉचमैन कम गार्डनर पद आवेदन के लिए उम्मीदवार का 7वीं पास भी चलेगा. जबकि, फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए आवेदक का ग्रेजुएट होना जरूरी है.

कैसा करना होगा आवेदन?

बैंक में भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है बस आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए centralbank.bank.in पर जाना होगा. यहां ‘ANNEXURE-I’ फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद फॉर्म में सभी जानकारी भर दें. लेटेस्ट तस्वीर और सिग्नेचर संबंधित दस्तावेज के अलावा अन्य डॉक्टूमेंट भी अटैच करें. इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में डाक घर के जरिए भेजना होगा. धनजल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नजदीक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़- 497001 एड्रेस पर फ्रॉम को भेजना है. अधिक जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Job Scam से रहें सावधान! नई नौकरी का झांसा खाली कर देगा बैंक खाता, इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद हो रहा है ये काम

