2,15,900 रुपये तक सैलरी! बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?

Sarkari Naukari: एक अच्छे पद पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) में वैकेंसी निकली है. ये भर्ती चीफ डायरेक्टर (Chief Director and Deputy Director) और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए निकाली गई है. ऐसे में अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 31 अगस्त 2025 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट ncdc.in पर जाकर कर लें.

पदों की डिटेल्स

चीफ डायरेक्टर (मार्केटिंग)- 1 Add Zee News as a Preferred Source

डिप्टी डायरेक्टर (मार्केटिंग)- 1

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार ही आवदेन कर सकते हैं जिनके पास MBA/PGDM के साथ मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन की डिग्री हो. साथ ही कम से कम डिप्टी डायरेक्टर के लिए 5 साल का अनुभव और चीफ डायरेक्टर के लिए 15 साल का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों की उम्र 35 साल से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Schools Holidays: विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा..त्योहारों से भरा है सितंबर महीना, जानें कब-कब रहेंगे स्कूल बंद?

कितनी मिलेगी सैलरी?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को लाखों में सैलरी मिल सकती है. चीफ डायरेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 1,23,100-2,15,900 रुपये तक सैलरी मिल सकती है, तो वहीं, डिप्टी डायरेक्टर को 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये तक सैलरी दी जा सकती है.

कैसे करें अप्लाई?

इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ncdc.in पर जाना होगा. यहां नोटिफिकेशन में मौजूद फॉर्मेट को डाउनलोड करना है. इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है. अब खुद से इस फॉर्म को भरना है और 31 अगस्त से पहले एनसीडीसी एड्रेस पर भेज देना है.

SSC Stenographer 2025 Answer Key: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की जारी, जानें कब तक कर सकते आपत्ति दर्ज

ये है पता

डायरेक्टर, नेशनल कॉ-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 4-श्री, इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज-खास, नई दिल्ली- 110016.

नोटिफिकेशन लिंक-