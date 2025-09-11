2,20,400 रुपये तक वाली नौकरी! आवेदन के लिए बचे सिर्फ 10 दिन, जानें कौन-कहां और कैसे कर सकता है अप्लाई?
2,20,400 रुपये तक वाली नौकरी! आवेदन के लिए बचे सिर्फ 10 दिन, जानें कौन-कहां और कैसे कर सकता है अप्लाई?

AIIMS Faculty Recruitment 2025: एम्स बिलासपुर ने प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 90 पदों पर निकली भर्ती. जानें कैसे अप्लाई कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:39 PM IST
2,20,400 रुपये तक वाली नौकरी! आवेदन के लिए बचे सिर्फ 10 दिन, जानें कौन-कहां और कैसे कर सकता है अप्लाई?

AIIMS Bilaspur Vacancy: अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो नौकरी के लिए ये अच्छा मौका हो सकता है. दरअसल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), बिलासपुर ने फैकल्टी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में योग्य उम्मीदवार एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsbilaspur.edu.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. आवदेन करने की लास्ट डेट 22 सितंबर 2025 है. 

CISF Admit Card 2025 Released: सीआईएसएफ PET और PET एडमिट कार्ड जारी, cisfrectt.cisf.gov.in पर करें डाउनलोड

पदों की डिटेल्स

  • प्रोफेसर- 22

  • एडिशनल प्रोफेसर-14

  • एसोसिएट प्रोफेसर-15

  • असिस्टेंट प्रोफेसर-39

कुल-90 

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो राज्य चिकित्सा परिषद/एमसीआई/एनएमसी में रजिस्टर्ड हों. साथ ही एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच के साथ डीएनबी या उसके बराबर के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट होने चाहिए. इसके अलावा जिन लोगों ने एमसीआई अधिसूचना के पैरा 2 (ए) और (बी) के तहत दिए गए संस्थानों से डीएनबी ट्रेनिंग ली है, उन्हें अनुभव की जरूरत नहीं है. हालांकि, उम्मीदवार आवेदन से पहले एक बार जरूर नोटिफिकेशन पढ़ लें. नीचे खबर में लिंक दी गई है. 

कितनी मिलेगी सैलरी?
प्रोफेसर: 1,68,900-2,20,400 रुपये तक
एडिशनल प्रोफेसर: 1,48,200 रुपये से 2,11,400 रुपये तक
एसोसिएट प्रोफेसर: 1,38,300 रुपये से 2,09,200 रुपये तक
असिस्टेंट प्रोफेसर: 1,01,500 रुपये से 1,67,400 रुपये महीना तक 

कैसे करें आवेदन?
इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. होम पेज पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. इस पर क्लिक करें और फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें. 

Interesting Fact: बेहद छोटी सी चीज, लेकिन काम बड़े; हर घर में है मौजूद..जानें कैसे एक गलती ने कर दिया ये बड़ा आविष्कार

नोटिफिकेशन लिंक- 

;