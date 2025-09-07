21 से 38 उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी; सैलरी 1,10,000 तक! बस होनी चाहिए ये डिग्री, पढ़ें सारी डिटेल
APSC Recruitment 2025: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. सम लोक सेवा आयोग (APSC) ने अर्बन टेक्निकल ऑफिसर के 43 पदों पर भर्ती निकाली हैं. पढ़ें कौन और कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकता है. 

Sep 07, 2025
Sarkari Naukari: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. दरअसल, असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने अर्बन टेक्निकल ऑफिसर के 43 पदों पर भर्ती निकाली है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो 25 सितंबर 2025 तक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. खबर में नीचे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है. 

बता दें, असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने अर्बन टेक्निकल ऑफिसर (जूनियर ग्रेड-III) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती के तहत मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती की जाएगी. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. 

पदों की डिटेल्स

  • सिविल इंजीनियर- 10

  • मैकेनिकल इंजीनियर- 16

  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियर- 11

  • एनवायर्नमेंटल इंजीनियर- 6

कुल- 43

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये तय है. वहीं, ओबीसी और एमओबीसी वर्ग के लिए यह फीस  197.20 रुपये तय किया गया है. एससी, एसटी, बीपीएल और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये फीस 47.20 रुपये है.

कितनी मिलेगी सैलरी?
नोटिफिकेशन के अनुसार, इन पद पर सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को 30 हजार से लेकर 1 लाख 10 हजार रुपये सैलरी दी जा सकती है. 

कौन कर सकता अप्लाई?
इन अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. हालांकि, नोटिफिकेशन के अनुसार, कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित क्षेत्र में बी.ई या बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों की उम्र 21 से 38 साल के बीच होनी चाहिए. कुछ कैटेगरी वालों को उम्र सीमा छुट दी जाएगी. 

Notification Link-
Official Website- apsc.nic.in

;