सरकारी नौकरी का अच्छा मौका; निकली 615 पदों पर भर्ती, सैलरी 1,51,100 तक! जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Sarkari Naukri: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने कई पदों पर कुल 615 भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.giv.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

कुल 615 पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन पास तक अलग-अलग पदों पर ये योग्यता अलग है. ऐसे में कैंडिडेट आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. नीचे खबर में नोटिफिकेशन लिंक दी गई है. वहीं, उम्मीदवारों की उम्र में पदों के हिसाब से अलग है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की इस भर्ती पर उम्मीदवारों को अलग-अलग पदों के हिसाब अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. सैलरी की शुरुआत 19,900 से लेकर 1,51,100 तक हो सकती है.

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

नोटिफिकेशन के अनुसार, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी. वहीं, अन्य सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जैसे SC, ST, PH और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है.

कैसे होगा सेलेक्शन?

इस भर्ती के उम्मीदवारों को ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टॉइस बेस्ड (MCQs) एग्जाम पास करना होगा. ये परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे. पेपर जनरल अवेयरनस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज पर आधारित होगा.

आवदेन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- dsssbonline.nic.in

नोटिफिकेशन लिंक-