सरकारी नौकरी का अच्छा मौका; निकली 615 पदों पर भर्ती, सैलरी 1,51,100 तक! जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Advertisement
trendingNow12915540
Hindi Newsनौकरी

सरकारी नौकरी का अच्छा मौका; निकली 615 पदों पर भर्ती, सैलरी 1,51,100 तक! जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

DSSSB Recruitment 2025: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो  दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने कई पदों पर भर्ती निकाली है. जानें कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है.   

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी नौकरी का अच्छा मौका; निकली 615 पदों पर भर्ती, सैलरी 1,51,100 तक! जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Sarkari Naukri: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने कई पदों पर कुल 615 भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.giv.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 है. 

कौन कर सकता है अप्लाई?
कुल 615 पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन पास तक अलग-अलग पदों पर ये योग्यता अलग है. ऐसे में कैंडिडेट आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. नीचे खबर में नोटिफिकेशन लिंक दी गई है. वहीं, उम्मीदवारों की उम्र में पदों के हिसाब से अलग है. 

1,00,00,000 का जुमार्ना; हो सकती है जेल, अगर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर के साथ किया ऐसा

Add Zee News as a Preferred Source

 

कितनी मिलेगी सैलरी?
दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की इस भर्ती पर उम्मीदवारों को अलग-अलग पदों के हिसाब अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. सैलरी की शुरुआत  19,900 से लेकर 1,51,100 तक हो सकती है. 

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?
नोटिफिकेशन के अनुसार, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी. वहीं, अन्य सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जैसे SC, ST, PH और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है. 

RRB Group D Exam Date: 17 नवंबर से शुरू हो रही रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

कैसे होगा सेलेक्शन?
इस भर्ती के उम्मीदवारों को ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टॉइस बेस्ड (MCQs) एग्जाम पास करना होगा. ये परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे. पेपर जनरल अवेयरनस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज पर आधारित होगा.

आवदेन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- dsssbonline.nic.in
नोटिफिकेशन लिंक- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

sarkari naukariJobs

Trending news

'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
;