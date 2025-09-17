B.Tech पास युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका; आज ही करें अप्लाई, जानें सैलरी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Sarkari Naukari: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने टेक्निकल ऑफिसर के 160 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट ecil.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 22 सितंबर 2025 है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास बीटेक या फिर बीई की डिग्री हो. साथ ही कम से कम 60 प्रतिशत नंबर हों. इसके आलाव 1 साल का काम का अनुभव होना जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र 30 साल के अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटगरी वालों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. ऐसे में सभी कैंडिडेट्स आवेदन करने से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. नीचे खबर में लिंक दी गई है.

फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे 11वीं और 12वीं के छात्र! NCERT ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, जानें रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी मिलेगी सैलरी?

नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को पहले साल 25,000 रुपये, दूसरे साल 28,000 और तीसरे-चौथे साल 31,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का सेलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा.

ऐसे करें अप्लाई?

इस भर्ती के आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.

अब करियर सेक्शन में करंट जॉब ओपनिंग पर क्लिक करें.

अब मांगी गई डिटेल्स को लिखकर फॉर्म भरें.

आखिर में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ले और प्रिंटआउट निकाल लें.

दो पिता-दो बेटे मछलियां पकड़ने गए, सभी ने 1-1 मछली पकड़ी, लेकिन गिनने पर सिर्फ 3 ही निकली, कैसे?

कैटेगरी वाइस पदों की संख्या

यूआर- 65

ईडब्ल्यूएस- 16

ओबीसी- 43

एससी- 24

एसटी - 12

नोटिफिकेशन लिंक-