18 से 25 साल के युवाओं के लिए इंडियन नेवी में नौकरी का मौका, 63000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Sarkari Naukari: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन नेवी ने ट्रेडमैन पोस्ट की 1000 पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 13 अगस्त 2025 से अप्लाई कर सकते हैं. वहीं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 2 सितंबर 2025 तक है.

पदों की डिटेल्स

ये भर्ती 1266 पदों को भरने के लिए निकाली गई है, जिसमें सहायक, सिविल कार्य, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो, फाउंड्री, हीट इंजन, मैकेनिकल, मैकेनिकल सिस्टम, मेक्ट्रोनिक्स, जहाज निर्माण और हथियार इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल है.

MBA और MCA कोर्स के लिए PGCET का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

कौन कर सकता है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई?

इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना होगा. इग्लिंश में बोलना और पढ़ना आता हो. संबंधित पदों पर अगर पहले से कोई आपके पास अनुभव है तो भी अप्लाई कर सकते हैं. कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, आवेदन करने से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. नीचे लिंक दी गई है.

सैलरी कितनी मिलेगी?

नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को पे-स्केल-2 के हिसाब सैलरी दी जाएगी, यानी की 19,900 से लेकर 63,200 रुपये सैलरी आपको मिल सकती है.

Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

कैसे करें अप्लाई?

भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर indiannavy.gov.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको करियर वाले टैब में जाना है.

यहां आपको 13 अगस्त के बाद से भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें.

लास्ट में पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूले.

नोटिफिकेशन लिंक-