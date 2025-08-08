18 से 25 साल के युवाओं के लिए इंडियन नेवी में नौकरी का मौका, 63000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
Advertisement
trendingNow12872257
Hindi Newsनौकरी

18 से 25 साल के युवाओं के लिए इंडियन नेवी में नौकरी का मौका, 63000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Indian Navy Recruitment: अगर आप इंडियन नेवी में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इंडियन नेवी में 1000 सीटों पर वैकेंसी निकली है. पढ़ें सारी डिटेल्स. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 से 25 साल के युवाओं के लिए इंडियन नेवी में नौकरी का मौका, 63000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Sarkari Naukari: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन नेवी ने ट्रेडमैन पोस्ट की 1000 पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 13 अगस्त 2025 से अप्लाई कर सकते हैं. वहीं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 2 सितंबर 2025 तक है. 

पदों की डिटेल्स
ये भर्ती 1266 पदों को भरने के लिए निकाली गई है, जिसमें  सहायक, सिविल कार्य, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो, फाउंड्री, हीट इंजन, मैकेनिकल, मैकेनिकल सिस्टम, मेक्ट्रोनिक्स, जहाज निर्माण और हथियार इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल है. 

MBA और MCA कोर्स के लिए PGCET का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

कौन कर सकता है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई?

  1. इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना होगा. 

  2. इग्लिंश में बोलना और पढ़ना आता हो. 

  3. संबंधित पदों पर अगर पहले से कोई आपके पास अनुभव है तो भी अप्लाई कर सकते हैं. 

  4. कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. 

  5. हालांकि, आवेदन करने से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. नीचे लिंक दी गई है. 

सैलरी कितनी मिलेगी?
नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को पे-स्केल-2 के हिसाब सैलरी दी जाएगी, यानी की 19,900 से लेकर 63,200 रुपये सैलरी आपको मिल सकती है. 

Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

कैसे करें अप्लाई?

  • भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर indiannavy.gov.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको करियर वाले टैब में जाना है.

  • यहां आपको 13 अगस्त के बाद से भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूले. 

नोटिफिकेशन लिंक- 

About the Author
author img
मुस्कान चौरसिया

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

sarkari naukariJobs

Trending news

राहुल गांधी के पास पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
;