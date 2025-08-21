Jobs: युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, SJVN में निकली वैकेंसी; जानें सैलरी और अप्लाई का तरीका
Advertisement
trendingNow12890682
Hindi Newsनौकरी

Jobs: युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, SJVN में निकली वैकेंसी; जानें सैलरी और अप्लाई का तरीका

SJVN Assistant Recruitment: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो खबर आपके काम की हो सकती है. SJVN में कई पदों पर भर्ती निकली है. पढ़ें कौन कर सकता है अप्लाई 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jobs: युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, SJVN में निकली वैकेंसी; जानें सैलरी और अप्लाई का तरीका

Sarkari Naukari: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, SJVN में असिस्टेंट और वर्कमैन ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं, 30 सितंबर 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है. हालांकि उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसे अच्छे से लिखकर नीचे दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा.  

ये रहा पता- 
Advt. No. 123/2025
Dy. General Manager (Recruitment)
SJVN Limited
Shakti Sadan, Corporate Head Quarters, Shanan Shimla, HP-171006

पदों की डिटेल्स

  • असिस्टेंट- 10
  • वर्कमैन ट्रैनी- 13

टॉपर से बैकबेंचर्स; ये साउथ मेगास्टार 10वीं में हुआ था Fail! आज भी थिएटर में सिर्फ नाम से ही बजने लगती सीटियां, नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

कौन कर सकता है अप्लाई?
असिस्टेंट- इस भर्त के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. इसके अलावा संबंधित काम में 10 साल का अनुभव जरूरी है. सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट पद पर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को 23000 हर महीने और वर्कमैन ट्रैनी को 21,500 हर महीने सैलरी दी जाएगी. 

वर्कमैन ट्रैनी- इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास एनसीवीटी (कुकिंग) में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर किसी प्रतिष्ठित होटल/अस्पताल के मेस में खाना बनाने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए. हालांकि, आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. खबर में नोटिफिकेशन लिंक मौजूद है. 

HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर सकेंगे चेक

कैसे करें अप्लाई?

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sjvnindia.com पर जाएं. 

  • होम पेज पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पर क्लिक करना है और फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें. 

  • अब फॉर्म को अच्छे से लिखकर दिए गए पते पर भेज दें. 

नोटिफिकेशन लिंक-  

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

sarkari naukariJobs

Trending news

MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
;