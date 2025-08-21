Jobs: युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका, SJVN में निकली वैकेंसी; जानें सैलरी और अप्लाई का तरीका

Sarkari Naukari: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, SJVN में असिस्टेंट और वर्कमैन ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं, 30 सितंबर 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है. हालांकि उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसे अच्छे से लिखकर नीचे दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा.

ये रहा पता-

Advt. No. 123/2025

Dy. General Manager (Recruitment)

SJVN Limited

Shakti Sadan, Corporate Head Quarters, Shanan Shimla, HP-171006

पदों की डिटेल्स

असिस्टेंट- 10

वर्कमैन ट्रैनी- 13

टॉपर से बैकबेंचर्स; ये साउथ मेगास्टार 10वीं में हुआ था Fail! आज भी थिएटर में सिर्फ नाम से ही बजने लगती सीटियां, नाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

कौन कर सकता है अप्लाई?

असिस्टेंट- इस भर्त के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. इसके अलावा संबंधित काम में 10 साल का अनुभव जरूरी है. सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट पद पर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को 23000 हर महीने और वर्कमैन ट्रैनी को 21,500 हर महीने सैलरी दी जाएगी.

वर्कमैन ट्रैनी- इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास एनसीवीटी (कुकिंग) में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर किसी प्रतिष्ठित होटल/अस्पताल के मेस में खाना बनाने का 1 साल का अनुभव होना चाहिए. हालांकि, आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. खबर में नोटिफिकेशन लिंक मौजूद है.

HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें कैसे कर सकेंगे चेक

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sjvnindia.com पर जाएं.

होम पेज पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पर क्लिक करना है और फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें.

अब फॉर्म को अच्छे से लिखकर दिए गए पते पर भेज दें.

नोटिफिकेशन लिंक-