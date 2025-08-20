20 से 30 साल तक के लोगों के लिए बैंक में नौकरी का मौका, सैलरी 85920 तक! बस होनी चाहिए ये डिग्री, जानें अप्लाई का तरीका
Advertisement
trendingNow12889669
Hindi Newsनौकरी

20 से 30 साल तक के लोगों के लिए बैंक में नौकरी का मौका, सैलरी 85920 तक! बस होनी चाहिए ये डिग्री, जानें अप्लाई का तरीका

Punjab and Sindh Bank Recruitment: अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. पढ़ें नौकरी से जुड़ी डिटेल्स. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

20 से 30 साल तक के लोगों के लिए बैंक में नौकरी का मौका, सैलरी 85920 तक! बस होनी चाहिए ये डिग्री, जानें अप्लाई का तरीका

Sarkari Naukari: अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, पंजाब एंड सिंध बैंक में लोक बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 20 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है. ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

इन राज्यों के लिए निकली वैकेंसी

  • गुजरात – 100 पद

  • महाराष्ट्र – 100 पद

  • तमिलनाडु – 85 पद

  • ओडिशा – 85 पद

  • आंध्र प्रदेश – 80 पद

  • कर्नाटक – 65 पद

  • पंजाब – 60 पद

  • तेलंगाना – 50 पद

  • छत्तीसगढ़ – 40 पद

  • झारखण्ड – 35 पद

  • हिमाचल प्रदेश – 30 पद

  • असम – 15 पद  

  • पुडुचेरी – 5 पद

कौन कर सकता है अप्लाई?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री हो. इसके अलावा आवेदक की उम्र 20 वर्ष से 30 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं, एससी, एसटी और ओबीसी सहित आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. 

Quiz: बताओ ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जिंदा रहने पर दफनाया जाता और मर जाने पर उसे निकाल देते हैं?

कितनी मिलेगी सैलरी?
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पोस्ट पर अलग-अलग सैलरी तय की गई है. जनरल बात करें तो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 48480 रुपये से लेकर 85920 रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है. हालांकि, सारी डिटेल्स के लिए जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें. खबर में नीचे लिंक मौजूद है. 

Punjab and Sindh Bank भर्ती के लिए कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के लिए सबसे पहले आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाना होगा.

  • होम पेज पर आपको Recruitment वाले टैब पर जाना है. 

  • नया पेज खुलने पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें और फॉर्म को अच्छे से लिखकर सबमिट कर दें. 

नोटिफिकेशन लिंक-
अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक- 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

sarkari naukariBank jobs

Trending news

5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Congress MP Shashi Tharoor
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Aaj Ki Taza Khabar Live: उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल
live breaking
Aaj Ki Taza Khabar Live: उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल
;