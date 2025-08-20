20 से 30 साल तक के लोगों के लिए बैंक में नौकरी का मौका, सैलरी 85920 तक! बस होनी चाहिए ये डिग्री, जानें अप्लाई का तरीका

Sarkari Naukari: अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, पंजाब एंड सिंध बैंक में लोक बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 20 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है. ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है.

इन राज्यों के लिए निकली वैकेंसी

गुजरात – 100 पद

महाराष्ट्र – 100 पद

तमिलनाडु – 85 पद

ओडिशा – 85 पद

आंध्र प्रदेश – 80 पद

कर्नाटक – 65 पद

पंजाब – 60 पद

तेलंगाना – 50 पद

छत्तीसगढ़ – 40 पद

झारखण्ड – 35 पद

हिमाचल प्रदेश – 30 पद

असम – 15 पद

पुडुचेरी – 5 पद

कौन कर सकता है अप्लाई?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री हो. इसके अलावा आवेदक की उम्र 20 वर्ष से 30 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं, एससी, एसटी और ओबीसी सहित आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पोस्ट पर अलग-अलग सैलरी तय की गई है. जनरल बात करें तो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 48480 रुपये से लेकर 85920 रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है. हालांकि, सारी डिटेल्स के लिए जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें. खबर में नीचे लिंक मौजूद है.

Punjab and Sindh Bank भर्ती के लिए कैसे करें अप्लाई?

इस भर्ती के लिए सबसे पहले आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको Recruitment वाले टैब पर जाना है.

नया पेज खुलने पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें और फॉर्म को अच्छे से लिखकर सबमिट कर दें.

नोटिफिकेशन लिंक-

अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक-